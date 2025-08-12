Πυρκαγιά στο δρόμο για το Ελαιοχώρι

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της, μιας και βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια του οικισμού. Η φωτιά καίει γεωργική έκταση, κυρίως ελαιόδεντρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μην βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι άμεση και στο σημείο επιχειρούν ήδη και τρία αεροσκάφη, με συνεχείς ρίψεις νερού.
Να σημειωθεί πως η φωτιά ξέσπασε στο ίδιο σχεδόν σημείο με αυτή που είχε κάψει ενάμιση στρέμμα γεωργικής έκτασης προχθές Κυριακή στο Ξηροκάμπι του Δήμου Καλαμάτας.