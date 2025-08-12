Πυρκαγιά στο δρόμο για το Ελαιοχώρι

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, μιας και υπήρξε ενημέρωση για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ρίζα Καλαμάτας, στο δρόμο προς Ελαιοχώρι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της, μιας και βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια του οικισμού. Η φωτιά καίει γεωργική έκταση, κυρίως ελαιόδεντρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μην βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι άμεση και στο σημείο επιχειρούν ήδη και τρία αεροσκάφη, με συνεχείς ρίψεις νερού.

Να σημειωθεί πως η φωτιά ξέσπασε στο ίδιο σχεδόν σημείο με αυτή που είχε κάψει ενάμιση στρέμμα γεωργικής έκτασης προχθές Κυριακή στο Ξηροκάμπι του Δήμου Καλαμάτας.