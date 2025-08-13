Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Πετράλωνα

Χάρις στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με πάνω από 130 πυροσβέστες και 29 οχήματα από όλη σχεδόν την Πελοπόννησο και τις συνεχείς ρίψεις από αέρος αεροσκαφών και ελικοπτέρων (17 επιχείρησαν συνολικά), τα χειρότερα αποφεύχθηκαν μιας και οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Καίρια ήταν βέβαια και η συνεισφορά των κατοίκων των Πετραλώνων και των γύρω χωριών που με δεκάδες τρακτέρ, έπεσαν στα πιο δύσβατα σημεία που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, πριν καν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Ο απολογισμός βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς στο ορεινό χωριό του Δήμου Μεσσήνης είναι οδυνηρός, μιας και πάρα πολλά στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν... κάρβουνο, ενώ σοβαρές ζημιές υπήρξαν και σε καλλιέργειες, με αρκετά καμένα ελαιόδεντρα και συκιές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο και αυτό θα συνεχιστεί και για τις επόμενες ημέρες, μιας και υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων στο παρθένο δάσος, που κάνει δύσκολη τη κατάσβεση λόγω του δύσβατου της περιοχής.

Παράλληλα από την Τρίπολη έχει έρθει και ειδικό ντρόουν που επιχειρεί σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βγάζοντας βίντεο και φωτογραφίες, για να εντοπιστούν τυχόν μικροεστίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Τέλος, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο του αρμοδίου τμήματος της Πυροσβεστικής για τις αιτίες που ξέσπασε η φωτιά μεταξύ του Μαγγανιακού και των Πετραλώνων.

Να σημειώσουμε πως υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο της ΔΕΗ σε κολόνα που πετούσε σπινθήρες εδώ και ημέρες.

Μάλιστα αναφέρουν πως ενημέρωσαν τον ΔΕΔΔΗΕ και συνεργείο βρέθηκε στο σημείο πριν λίγες ημέρες, δίχως να αποκαταστήσει την βλάβη.

Κ.Ηλ.