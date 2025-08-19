Πλήθος εκδηλώσεων φέτος στην Αμφεια

Ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αμφειείς», σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αμφειας και με την στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, υλοποίησε μέχρι σήμερα με επιτυχία ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αγκαλιάστηκε θερμά από τους κατοίκους.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν: Διάλεξη πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήμα Καλαμάτας. Ποδηλατοβόλτα για την προώθηση της υγείας, της άθλησης και της οικολογικής μετακίνησης. Διαγωνισμός μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής, που ανέδειξε γεύσεις και παραδόσεις του τόπου. Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστικό καλοκαίρι» του Δήμου Καλαμάτας. Υπαίθριο λαογραφικό μουσείο, αφιερωμένο στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Αθλοπαιδιές με μεγάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κορυφώνεται με το παραδοσιακό πανηγύρι, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στο γήπεδο της Αμφειας, όπου όλοι θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν και να μοιραστούν στιγμές χαράς, παράδοσης και πολιτισμού.