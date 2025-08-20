Προτάσεις του Εμπορικού Κυπαρισσίας για τη Νέδα

Επισημαίνει τις ενέργειες που θα πρέπει να αναπτυχθούν από τον Δήμο Τριφυλίας και υπογραμμίζει πως πρέπει «να επενδύσει άμεσα σε δράσεις που θα προστατεύσουν και θα αναδείξουν αυτόν τον ανεκτίμητο φυσικό πόρο προς όφελος κατοίκων, επισκεπτών και των επόμενων γενεών».

Αναλυτικά σε παρέμβασή του για τη Νέδα ο σύλλογος τονίζει: «Ο Δήμος Ζαχάρως έχει ήδη αναλάβει την εκπόνηση μελέτης ύψους 140.000 € για τη συντήρηση και βελτίωση του μονοπατιού που οδηγεί στους καταρράκτες της Νέδας, με στόχο την άρση επικινδυνότητας και την ολοκλήρωση των έργων πριν τη νέα τουριστική σεζόν (2026). Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διαπλάτυνση μονοπατιών, κατασκευή σκαλοπατιών, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση μικρών γεφυρών, αλλά και εγκατάσταση παγκακιών και βρυσών.

Όμως η Νέδα δεν ανήκει μόνο στον Δήμο Ζαχάρως, αποτελεί και ένα από τα πιο εμβληματικά και επισκέψιμα τοπία του Δήμου Τριφυλίας, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Πρόκειται για έναν φυσικό θησαυρό που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, ενώ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα λόγω επικίνδυνων διαδρομών και ελλιπούς σήμανσης. Γι’ αυτό ο Δήμος Τριφυλίας οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε αντίστοιχες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, όχι μόνο για την ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Προτεινόμενες ενέργειες για τον Δήμο Τριφυλίας: Υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης ασφάλειας με διαπλάτυνση μονοπατιών, σκαλοπάτια, προστατευτικά κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες, παγκάκια και βρύσες. Συντήρηση και ασφαλής διάνοιξη οδών πρόσβασης, ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Τοποθέτηση ξεκάθαρης και ενημερωτικής σήμανσης με χάρτες, αποστάσεις, σημεία ενδιαφέροντος και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα περάσματα. Δημιουργία οικοτουριστικών διαδρομών με ενημερωτικές πινακίδες για τη χλωρίδα, την πανίδα και τη γεωμορφολογία της περιοχής. Εισαγωγή ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής στη φύση (πεζοπορία, ποδηλασία, camping, rafting/kayaking), όπου επιτρέπεται. Εκπόνηση μελέτης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία της οικολογικής ισορροπίας. Κατασκευή βασικών υποδομών υγιεινής και διαχείρισης απορριμμάτων (αποχωρητήρια, ανακύκλωση, πράσινα σημεία). Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών), ώστε η περιοχή να προσελκύει επισκέπτες και πέρα από την υψηλή περίοδο. Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας - συμμετοχή σχολείων, συλλόγων και εθελοντών σε καθαρισμούς, συντήρηση μονοπατιών και δράσεις ανάδειξης του ποταμού.

Η Νέδα δεν είναι απλώς ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο· είναι ένας τόπος μοναδικής αξίας για τον Δήμο Τριφυλίας, που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο οικοτουριστικής ανάπτυξης. Η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και η ανάδειξή της δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Τώρα είναι η στιγμή ο Δήμος Τριφυλίας να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Ζαχάρως και να επενδύσει άμεσα σε δράσεις που θα προστατεύσουν και θα αναδείξουν αυτόν τον ανεκτίμητο φυσικό πόρο προς όφελος κατοίκων, επισκεπτών και των επόμενων γενεών».

Κ.Μπ.