Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Τριφύλιους της Κύπρου το 1974

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Τριφύλιους που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου το 1974 κατά την τουρκική εισβολή, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας, από την Ομοσπονδία Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, με παρόντες μέλη οικογενειών των παλικαριών που έπεσαν στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και επιζώντες των γεγονότων αυτών.

Αυτό που ακούστηκε από όλους είναι το «δεν ξεχνώ». Δεν ξεχνιούνται ούτε οι θυσίες, ούτε οι θηριωδίες των κατακτητών, ούτε η αδικία και η καταπάτηση που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Επίσης σημαντικό μήνυμα από τη βραδιά αυτή είναι τα λόγια ενός εκ των πολεμιστών της περιόδου αυτής, του Γιάννη Μερκούρη, που μίλησε εκ μέρους και των υπολοίπων λέγοντας ότι “στην Κύπρο δεν ηττηθήκαμε, αλλά προδοθήκαμε”.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς αγωνιστές από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο από τον αγώνα που έδωσε η ΕΛΔΥΚ. Ακολούθησε καλωσόρισμα εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας από τη Μαρία Λιακάκη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Λούτος, που τόνισε πως με την εκδήλωση αυτή τιμούν τα δέκα παιδιά από την Τριφυλία που αγωνίστηκαν στην Κύπρο, τρεις από τους οποίους έπεσαν νεκροί. Σημείωσε πως η θυσία αυτών των νέων πρέπει να αναγνωριστεί από την πολιτεία και θα πρέπει το όνομά τους να δοθεί σε κάποιο δρόμο ή πλατεία.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος υπογράμμισε πως «οι συνέπειες από εκείνη την αποφράδα περίοδο είναι πολύ αρνητικές, αγώνας που δόθηκε και ήταν άνισος και άδικος. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, ήταν μεθοδευμένο, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν ο αγώνας γινόταν με ίσους όρους». Από εκεί και πέρα τόνισε πως αν ο δήμος αποφασίσει να φτιάξει κάποιο μνημείο για τους πεσόντες και τους αγωνιστές της Κύπρου, η Περιφέρεια θα συμμετέχει. Κλείνοντας, σημείωσε πως «είναι υποχρέωσή μας να δημιουργούμε τέτοιες εκδηλώσεις και να μην ξεχνάμε».

Η αντιδήμαρχος Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου συνεχάρη την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της και σημείωσε πως ο δήμος πέρυσι είχε κάνει ένα 3ημερο εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Τόνισε πως η μνήμη τους αποτελεί φάρο αξιών για όλους, ενώ επεσήμανε πως και ο δήμος είναι θετικός στο να δημιουργηθεί ένα μνημείο προς τιμήν τους.

Από τον Σύλλογο Κυπρίων Μεσσηνίας η Έφη Χατζησωτηρίου σημείωσε πως έχουν περάσει 51 χρόνια από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι και πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Συμπλήρωσε πως η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να σιωπά και πως το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα.

Εκ μέρους των αγωνιστών στην Κύπρο ο Γιάννης Μερκούρης τόνισε πως «είναι ευθύνη όλων μας να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν. Με στενοχωρεί η αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας, αδιαφορούν προκλητικά για την Κύπρο». Και κάνοντας αναφορά στα γεγονότα της περιόδου εκείνης, κατέληξε λέγοντας ότι «στην Κύπρο δεν ηττηθήκαμε, δυστυχώς προδοθήκαμε».

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Μεσσηνίας Ιωάννης Βούρκος που έζησε από πολύ κοντά τα γεγονότα, καθώς δίπλα από το χωριό του έγινε η απόβαση των Τούρκων, τόνισε πως «δεν ξεχνάμε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους βιασμούς, τους 170.000 πρόσφυγες».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας Λουκάς Ξενοφώντος. Σημείωσε πως το 36,2% του κυρίαρχου εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή. «Μνημονεύουμε, ευγνωμονούμε και τιμούμε σήμερα όλους τους Ελλαδίτες αδελφούς μας από την Τριφυλία, οι οποίοι αγωνίστηκαν με γενναιότητα μακριά από το σπίτι και τις οικογένειές τους, πολλοί από αυτούς καταθέτοντας ζωή και νιάτα» τόνισε, λέγοντας πως δεν είναι δυνατό να ξεχάσουμε 51 χρόνια μετά.

Ακολούθησαν ποιήματα από τους συγγραφείς λογοτέχνες Ευστάθιο Παρασκευόπουλο, Ευστάθιο Κακούτη και Κωνσταντίνο Λιακάκη.

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή τιμητικών πλακετών στις οικογένειες των πεσόντων, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, Λάμπρου Νικητόπουλου και στους πολεμιστές Σωτήρη Γαλάνη, Δημήτριο Αβδίκο, Δημήτριο Γιάνναρο, Σαράντο Κουκούμη, Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, Γιάννη Μερκούρη και Αθανάσιο Κορμά.

Κ.Μπ.