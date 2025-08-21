Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα είχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας “Ο Θετταλός” που δημιουργήθηκε με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Θεσσαλών που ζουν στη Μεσσηνία καθώς επίσης και τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας.

Ο Σύλλογος επανασυστάθηκε τα τελευταία 2 χρόνια μετά από πολύχρονη αδράνεια και τα μέλη του θέλησαν να συναντηθούν με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας για να του γνωστοποιήσουν τον σχεδιασμό της δράσης τους, που αφορά εκτός των άλλων, την προώθηση της κουλτούρας και των προϊόντων της Θεσσαλίας στη Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο των δράσεων που θα κινηθεί ο Σύλλογος, ο πρόεδρος Δημήτρης Γαργαλέτσιος ενημέρωσε αρχικά πως βασικός σκοπός είναι να αποτελέσει μια κυψέλη ιδεών και κατευθύνσεων, όπως ο εθελοντισμός, το αίσθημα αλληλεγγύης και η ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής συνείδησης. Ανάμεσα σε αυτές, ο Σύλλογος εστιάζει στην προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης, όπως και στην ανάπτυξη δεσμών φιλίας. Με τον κ. Κουρέτα αποφασίστηκε να υπάρχει στενή συνεργασία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο γραμματέας Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος και τα μέλη του Συλλόγου Νίκη Αγγελοπούλου και Ευαγγελία Νεοφώτιστου.