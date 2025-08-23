Η 28η Γιορτή Πατάτας σήμερα στην Αλαγονία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανήμερα της γιορτής θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα: 1. Οι κάτοικοι του χωριού παρακαλούνται το απόγευμα του Σαββάτου να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους στην κεντρική δίοδο του χωριού και να παρκάρουν τα οχήματά τους σε παρακείμενους δρόμους ή προσωπικούς χώρους στάθμευσης. 2. Στην κεντρική οδό του χωριού θα επιτρέπεται η κυκλοφορία δύο ρευμάτων έως τις 8:30 μ.μ. Από τις 8:45 μ.μ. έως τις 12:30 π.μ. της επομένης θα επιτρέπεται μόνο η άνοδος από Καλαμάτα προς την Αποθήκη Πατατόσπορου (από θέση Βουνάκι έως πλατεία Μαχαλά). Η επιστροφή προς Καλαμάτα για τους επισκέπτες θα πραγματοποιείται: α) είτε από τον δρόμο Μαχαλάς – Νέδουσα – Εθνικής Οδός Καλ.- Σπάρτης (14 χμ και περίπου 30 λεπτά). β) είτε από τον δρόμο Πάνω Μεριά – Σίρβατα – Εθνικής Οδού Καλ. - Σπάρτης (6 χμ και 12 λεπτά). Το μουσικό σκέλος της βραδιάς θα αναλάβει ο Κώστας Καντζιλιέρης.