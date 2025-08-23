Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας για τους 37 διασωθέντες μετανάστες

Την άμεση απελευθέρωση και μεταφορά των 37 ανθρώπων σε αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας και την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου Πλεύρη “που νομιμοποιεί παράνομες πρακτικές επαναπροώθησης”, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για το άσυλο και την προστασία των προσφύγων ζητεί με ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Στις 17 Αυγούστου διασώθηκαν 37 άνθρωποι στα νερά μας. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας, η Αστυνομία «ανέλαβε τη φύλαξή τους» και αποφάσισε να τους μεταφέρει από τις αποθήκες του Λιμεναρχείου στα υπόγεια κρατητήρια, δήθεν για λόγους «ασφάλειας».

Στην πραγματικότητα, 37 άνθρωποι –ανάμεσά τους πρόσφυγες που δικαιούνται προστασία– στοιβάχτηκαν εν μέσω καύσωνα σε υπόγεια κελιά, σε συνθήκες απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Αυτή η παράνομη κράτηση δεν είναι τυχαία· αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ανυπαρξίας και της υποβάθμισης δομών φιλοξενίας, καθώς και μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες σαν απειλή και όχι σαν ανθρώπους.

Η πρακτική αυτή παραβιάζει κατάφωρα τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας: τη Σύμβαση της Γενεύης (1951) για το καθεστώς των προσφύγων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα παραπάνω εγγυώνται το δικαίωμα στο άσυλο, απαγορεύουν την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και επιβάλλουν την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα προέρχονται από χώρες όπως το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Στο Σουδάν, ο εμφύλιος πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια εκτοπισμένους, με ολόκληρες κοινότητες να ζουν υπό καθεστώς βίας και πείνας. Στο Μπαγκλαντές, η ακραία φτώχεια, οι πλημμύρες και οι φυσικές καταστροφές, σε συνδυασμό με τις πολιτικές διώξεις και την έλλειψη προοπτικών, αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν απόλυτη ανάγκη διεθνούς προστασίας και ασύλου, και η Ελλάδα –ως μέλος της ΕΕ– οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της, αντί να τους μετατρέπει σε κρατούμενους.

Αντίθετα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του ακροδεξιού υπουργού Πλεύρη, προωθούν ένα νέο πλαίσιο για τις επαναπροωθήσεις, που είναι απαράδεκτο και εκτός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Παραβιάζουν έτσι την αρχή της μη επαναπροώθησης, θεμέλιο του προσφυγικού δικαίου, η οποία απαγορεύει την επιστροφή ανθρώπων σε χώρες όπου κινδυνεύει η ζωή ή η ελευθερία τους.

Η Ελλάδα, αντί να αποτελεί χώρο προστασίας και αλληλεγγύης, μετατρέπεται σε αρνητικό παράδειγμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγοντας την καταστολή και τον αποκλεισμό.

Απαιτούμε:

- Την άμεση απελευθέρωση και μεταφορά των 37 ανθρώπων σε αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας.

- Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου Πλεύρη που νομιμοποιεί παράνομες πρακτικές επαναπροώθησης.

- Την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για το άσυλο και την προστασία των προσφύγων.

Η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύονται.

Δεν θα επιτρέψουμε η πολιτική καταστολής να γίνει κανονικότητα”.