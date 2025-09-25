Παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Μαντζαβίνου στην Καρδαμύλη

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης, στο πλαίσιο του 2ου Kardamyli Art Doc Festival, το οποίο διαρκεί από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Το έργο του κ. Μαντζαβίνου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι ένα λυρικό και ευρηματικό πεζογράφημα που διερευνά με παιγνιώδη διάθεση την εμμονή, την επιθυμία και τον φετιχισμό των γυναικείων ποδιών. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Equinox και συμπίπτει με τη συμμετοχή του Σπύρου Μαντζαβίνου στην ομαδική έκθεση ζωγραφικής του φεστιβάλ με δικά του έργα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να γνωρίσουν οι παρευρισκόμενοι τον συγγραφέα και το νέο του έργο.