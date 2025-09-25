«Κάπου… Κάποτε!» της Γεωργίας Μαγκλάρα τη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Οι εκδόσεις «24γράμματα» και η συγγραφέας προσκαλούν το κοινό στην παρουσίασή του, το οποίο περιλαμβάνει παιδικές βιωματικές ιστορίες του χωριού, οι οποίες αποτυπώνουν μνήμες και συναισθήματα μιας άλλης εποχής. Η συγγραφέας γεννήθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας και είναι συνταξιούχος φιλόλογος. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από εκεί συνταξιοδοτήθηκε. Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας και έχει μία δίδυμη αδελφή και δύο μεγαλύτερους αδελφούς. Σήμερα ζει στην Καλαμάτα, είναι παντρεμένη με τον Θόδωρο Σταυριανόπουλο, μαθηματικό, και έχουν δύο κόρες. Μιλώντας για την πορεία της στην «Ε», η Γεωργία Μαγκλάρα τόνισε ότι η εκπαιδευτική της καριέρα της ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει τη ζωή της γύρω από τη διδασκαλία και τις αξίες που αυτή ενσωματώνει. Σήμερα, με τη συγγραφή του βιβλίου της, επιστρέφει στις παιδικές της μνήμες και τις εμπειρίες από τα χρόνια του χωριού.

Το νέο της βιβλίο περιλαμβάνει 52 διηγήματα, τα οποία αναφέρονται σε παιδικές βιωματικές εμπειρίες από τα παιδικά της χρόνια. Οι ιστορίες αυτές αποτυπώνουν μνήμες και συναισθήματα μιας άλλης εποχής, καθώς και τη ζωή του χωριού με όλες τις παραδόσεις και τα ήθη που έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφέας σημείωσε πως το βιβλίο της έχει βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, αφού αναφέρεται σε στιγμές της δικής της παιδικής ηλικίας. Μέσα από τις ιστορίες της, αναβιώνουν συναισθήματα και εικόνες μιας εποχής που πλέον δεν υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται και η αξία της παράδοσης και των αξιών που οι νέες γενιές ίσως να μην γνωρίζουν. Οπως υπογράμμισε η ίδια, «η ζωή μας έχει ενδιαφέρον και η δημιουργία βασίζεται στη ζωή, στην πραγματικότητα». Η συγγραφέας μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις της για τη συγγραφή γενικότερα. Οπως δήλωσε, η ανάγκη να καταγράψει τα βιώματά της προέκυψε από τη συνειδητοποίηση ότι οι μνήμες του παρελθόντος σβήνουν εύκολα με το πέρασμα του χρόνου. Για αυτήν, η συγγραφή είναι ένας τρόπος να διατηρηθούν ζωντανές οι αξίες και οι παραδόσεις που έχει βιώσει. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην «Ε» , «η ζωή είναι αυτή που μας δίνει τις ιδέες. Ο δημιουργός δεν πρέπει να απεικονίσει απλώς τη ζωή, αλλά να εκφράσει και την κριτική του στάση απέναντί της». Σύμφωνα με τη συγγραφέα, το βιβλίο της δεν είναι απλώς μια αναφορά στην προσωπική της ιστορία, αλλά μια προσφορά σε κάθε αναγνώστη να συνδεθεί με τις δικές του παιδικές μνήμες και να αναστοχαστεί για την πορεία της ζωής του.

Κ.Δρ.