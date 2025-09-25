Ξεχωριστό το φετινό πρόγραμμα της “Αυτοσχέδιας Σκηνής”

Μετά τα γεγονότα του Αυγούστου, το φετινό πρόγραμμα αποκτά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα: γίνεται φόρος τιμής, μνήμης και αναγέννησης.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ

«Από το δέντρο που έπεσε στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, γεγονός που αφύπνισε τον Δήμο, τους πολίτες και τους καλλιτέχνες για την επιτακτική ανάγκη ασφαλέστερων δημόσιων χώρων, αντλούμε φέτος την έμπνευσή μας για όλες τις δράσεις.

Η Μελιά, το δέντρο που επί χρόνια χάριζε τη σκιά του στο «Θέατρο βαγόνι», αναγεννιέται ως σύμβολο μνήμης, ανθεκτικότητας και δημιουργίας. Με τις ρίζες της βαθιά στην κοινή μας εμπειρία και τα κλαδιά της στραμμένα προς τον πολιτισμό, μας υπενθυμίζει πως η φροντίδα της φύσης, των δημόσιων χώρων και των ανθρώπων αποτελεί πράξη ευθύνης, πολιτισμού και ελπίδας» – αυτό μας λένε από την «Αυτοσχέδια σκηνή», που μετατρέπει το παρελθόν σε έμπνευση και το παρόν σε πολιτισμό, συνδέοντας γενιές και κοινότητες μέσα από το θέατρο, το παιχνίδι και τη συλλογική δημιουργία. Οι δράσεις της ξεδιπλώνονται φέτος κάτω από τη Μελιά – τον ζωντανό πυρήνα μιας κοινωνίας που θυμάται, σέβεται και δημιουργεί: Από Οκτώβριο έως Νοέμβριο παρουσιάζεται το κουκλοθέατρο «Το δέντρο που έδινε (Ποτέ πια)». Από Νοέμβριο έως Δεκέμβριο ανεβαίνει το κουκλοθέατρο Χριστουγέννων «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα ήταν σπίρτο».Τον Νοέμβριο πραγματοποιείται stand-up comedy. Από Μάρτιο έως Απρίλιο παίζεται η θεατρική παράσταση «Μονόλογοι του Ακη Δήμου». Ολόκληρη τη χρονιά προσφέρονται μαθήματα θεάτρου για ενήλικες, εφήβους και κινησιολογία θεάτρου 40+. Για σχολεία υλοποιούνται τα προγράμματα: «Το δέντρο που έδινε», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα ήταν σπίρτο», «Η Μηλιά των παραμυθιών» και «Πίσω από την οθόνη». Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην «Αυτοσχέδια σκηνή – Θέατρο βαγόνι» στο theatrovagoni@gmail.com ή στο 6908676277.