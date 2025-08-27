Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

To Nομαρχιακό Tμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ οργανώνει συγκέντρωση στις 10 το πρωί, μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας, στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα στην Καλαμάτα.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού καλούν όλους τους εργαζόμενους “να δώσουν δυναμικό παρών στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28.08.2025, ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων”.

Σε ανακοίνωση – πρόσκλησή του σημειώνει πως “οι αλλαγές αυτές μοναδικό στόχο έχουν την καταστρατήγηση θεμελιωδών εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τη φίμωση της ελεύθερης δράσης των εργαζομένων και την επιβολή φόβου και πειθαρχίας στο εργασιακό περιβάλλον μέσα από αυταρχικές και αδιαφανείς διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο διεκδικούμε ένα δίκαιο και αντικειμενικό πειθαρχικό δίκαιο, που δεν θα αντιπαλεύει την ελευθερία του συνδικαλιστικής δράσης και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να φιμωθεί η φωνή μας, δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στον αυταρχισμό”.