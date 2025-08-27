Καλαμάτα: 4 στρέμματα έκαψε η φωτιά στον καταυλισμό της Μπιρμπίτα

Περίπου 4 στρέμματα με ξερά χόρτα και καλάμια έκαψε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Μπιρμπίτα του Δήμου Καλαμάτας.

Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον καταυλισμό των Ρομά, όμως η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής την έθεσε υπό έλεγχο μέσα σε μια ώρα. Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 10 άνδρες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οχήματα του Δήμου, αλλά και εθελοντές.

