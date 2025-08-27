Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών στην Καλαμάτα

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών πραγματοποιούνται μεθαύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους απέναντι από το Εργατικό Κέντρο. Την τελετή οργανώνει ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων, από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα, θα ισχύσουν προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, που προβλέπουν: α) Απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, επί της οδού Αριστομένους, από την οδό Βασ. Κωνσταντίνου έως την οδό Πλάτωνος, με παράκαμψη μέσω της οδού Αριστοδήμου. β) Απαγόρευση της στάθμευσης, παντός είδους οχήματος, επί της Αριστομένους, από την Βασ. Κωνσταντίνου έως την οδό Αριστοτέλους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

