Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος: Τί πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητό σας πριν την επιστροφή σας από τις καλοκαιρινές διακοπές;

Το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του, οι διακοπές ολοκληρώνονται και όπως είναι λογικό, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου ο έλεγχος του αυτοκινήτου είναι σημαντικός, μιας και αυτό έχει υποστεί σημαντική καταπόνηση.

Στη διάρκεια των διακοπών μας, μετακινούμαστε πολλές ώρες στον καύσωνα, σε άσχημα οδικά δίκτυα και δρόμους γεμάτους σκόνη και λακούβες. Παράλληλα, το πορτ-μπαγκάζ μας είναι σχεδόν γεμάτο με αποσκευές, αυξάνοντας το φορτίο που «κουβαλά» το αυτοκίνητο.

Αρκετά συχνά, την περίοδο αυτή εμφανίζονται βλάβες και προβλήματα, η επιδιόρθωση των οποίων μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί υψηλό κόστος επισκευής.

Όπως μας είπε ο κύριος Σωκράτης Σάμιος, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στην Καλαμάτα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι κάτοχοι οχημάτων, είναι να προχωρήσουμε σε έναν έλεγχο του αυτοκινήτου και μια τυπική συντήρηση σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο, πριν επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, ώστε να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως δε θα ταλαιπωρηθούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με απρόσμενες βλάβες.



Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά, τι πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει ο έλεγχος του αυτοκινήτου σας σύμφωνα με τον κύριο Σωκράτη Σάμιο, πριν επιστρέψετε σπίτι από τις καλοκαιρινές σας διακοπές:

Ελαστικά: το Α και το Ω της ασφάλειας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσετε είναι τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Τα λάστιχα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς είναι ένα βασικό κομμάτι που σας παρέχει ασφάλεια την ώρα που οδηγείτε.

Την περίοδο των διακοπών, το φορτίο του αυτοκινήτου συνήθως είναι αυξημένο και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, φθείρουν τα ελαστικά και τα κάνουν πιο ευάλωτα. Ένα ελαστικό που λειτουργεί σωστά, προσφέρει καλύτερο κράτημα και μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος.

Ας δούμε τρεις βασικές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε πως η κατάσταση των ελαστικών σας είναι αυτή που πρέπει:

➡️ Ελέγξτε την πίεση: Αν κάποιο ελαστικό έχει χαμηλότερη πίεση από αυτήν που προτείνεται, η κατανάλωση καυσίμου θα είναι αυξημένη και ταυτόχρονα θα μειωθεί η πρόσφυση.

➡️ Παρατηρήστε την κατάσταση του πέλματος: Εάν το πέλμα είναι φθαρμένο ή έχει «φαγωθεί» σε κάποια σημεία, πρέπει να προχωρήσετε στην αντικατάστασή του.

➡️ Μην αγνοείτε την ύπαρξη της ρεζέρβας: Δεν πρέπει να ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την ρεζέρβα, σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος.

Φρένα στην εντέλεια!

Εξίσου σημαντικό είναι να γίνει έλεγχος του αυτοκινήτου στα φρένα. Οι ορεινές διαδρομές, οι διαρκείς κατηφόρες και η κίνηση στους δρόμους, σημαίνουν και μεγαλύτερη πίεση και φθορά στα φρένα.

Τα φρένα είναι ένα κομμάτι του αυτοκινήτου που δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο σύστημα ασφαλείας που σας προστατεύει στον δρόμο.

Προληπτικά, μπορείτε να ελέγχετε πριν ξεκινήσετε τα τακάκια τους δίσκους, αλλά και το υγρό φρένων. Αν αντιληφθείτε πως κάτι δεν λειτουργεί σωστά στα φρένα σας, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων για να διορθωθεί κάθε ίχνος βλάβης.

Υγρά και λάδια

Οι καλοκαιρινές διακοπές περιλαμβάνουν πολλές διαδρομές μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ζέστη. Ως συνέπεια, ο κινητήρας επιβαρύνεται σημαντικά και τα λάδια μπορεί να τον προστατεύουν, όμως σταδιακά χάνουν τις ιδιότητές τους.

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε σίγουροι πως δε θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα; Ελέγξτε:

➡️ Λάδια κινητήρα: Αν είναι μαυρισμένα ή χαμηλά, τότε χρειάζονται σίγουρα αλλαγή.

➡️ Υγρά ψυγείου: Έχουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας του κινητήρα.

➡️ Υγρά υαλοκαθαριστήρων: Οι υαλοκαθαριστήρες μπορεί να χρειαστούν ανά πάσα στιγμή στο ταξίδι σας, οπότε πρέπει να λειτουργούν τέλεια.

Μπαταρία

Κανένας μας δεν θέλει να «μείνει» στον δρόμο κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από τις διακοπές, λόγω της μπαταρίας. Για αυτό καλό είναι να βεβαιώνεστε από πριν πως η μπαταρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει την αναγκαία ενέργεια.

Λάβετε υπόψιν πως το καλοκαίρι, ο κλιματισμός, τα ψυγεία αυτοκινήτου και οι φορτιστές των κινητών τραβούν πολλή ενέργεια από την μπαταρία.

Στο κομμάτι αυτό, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσετε τις πρώτες ενδείξεις πως η μπαταρία σας δεν λειτουργεί σωστά:

➡️ Ο κινητήρας αργεί να πάρει μπροστά

➡️ Τα φώτα τρεμοπαίζουν

➡️ Το A/C ή το ραδιόφωνο υπολειτουργούν ή μοιάζουν «αδύναμα»

Με μια επίσκεψη σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων της εμπιστοσύνης σας, όλα τα παραπάνω μπορούν να ελεγχθούν.

Φίλτρα αέρα και καμπίνας: Καθαρή αναπνοή για το αυτοκίνητο αλλά και εσάς

Οι καλοκαιρινές διακοπές σε μέρη όπου υπάρχει θάλασσα ή σε περιοχές με έντονη σκόνη, επιβαρύνουν τα φίλτρα αέρα και καμπίνας.

Σε περίπτωση που το φίλτρο αέρος του οχήματος σας είναι βουλωμένο, ο κινητήρας καταναλώνει περισσότερο καύσιμο.

Όσον αφορά το φίλτρο καμπίνας, αν αυτό δεν έχει καθαριστεί σωστά, επηρεάζεται η αναπνοή σας μέσα στο όχημα, καθώς μπορεί να υπάρχει σκόνη και βακτήρια.

Η αλλαγή τους από ένα συνεργείο αυτοκινήτων είναι πολύ απλή και προσφέρει σημαντική άνεση.

Κλιματισμός

Πολύ συχνά στη διάρκεια των διαδρομών μας το καλοκαίρι, χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει πώς μεγαλώνει και η καταπόνηση που δέχεται.

Συμπτώματα όπως, χαμηλότερη δροσιά από το συνηθισμένο και δυσάρεστη μυρωδιά, πρέπει να σας προβληματίσουν. Ενδεχομένως να χρειάζεται καθαρισμός ή συμπλήρωμα στο φρέον.

Το κλιματιστικό του αυτοκινήτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι έξτρα ή μια πολυτέλεια. Η αποτελεσματική και επαγγελματική συντήρησή του είναι κυρίως θέμα υγείας, αλλά και οικονομίας.

«Μικροέλεγχοι» με μεγάλη σημασία

➡️ Λάμπες: Φώτα πορείας, φλας και φώτα φρένων. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια.

➡️ Υαλοκαθαριστήρες: Όταν χρειάζονται αλλαγή, δεν πρέπει να το αναβάλλουμε.

➡️ Ζώνες ασφαλείας: Οι ζώνες ασφαλείας σώζουν είναι κομβικές. Πρέπει να τυλίγονται σωστά, να μην είναι φθαρμένες και να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν βασικό μέσο ασφαλείας.

Προληπτικός έλεγχος στο συνεργείο και είστε ήσυχοι!

Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω είναι σημαντικά και καλό είναι να έχουν θέση στο μυαλό σας, πριν ξεκινήσετε το ταξίδι της επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω είναι σημαντικά και καλό είναι να έχουν θέση στο μυαλό σας, πριν ξεκινήσετε το ταξίδι της επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Με μία επίσκεψη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, μπορείτε να αφήσετε αυτή τη διαδικασία στους ειδικούς. Ένα service μετά τις διακοπές, σας παρέχει ασφάλεια ενώ παράλληλα σας γλιτώνει και από μεγαλύτερα κόστη μακροπρόθεσμα, σε βλάβες που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Ένα service μετά τις διακοπές, σας παρέχει ασφάλεια ενώ παράλληλα σας γλιτώνει και από μεγαλύτερα κόστη μακροπρόθεσμα, σε βλάβες που ενδεχομένως θα προκύψουν.

