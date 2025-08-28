Μεσσηνία: Πυρκαγιά στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Μεσσηνία και τις γύρω περιοχές αποτελούμενες από 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μίαομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος επιχειρούν 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν μέλη εθελοντικών οργανώσεων και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 112

Λόγω της πυρκαγιάς πριν λίγη ώρα ήχησε συναγερμός από τον Αριθμό Εκτακτης Ανάγκης 112 καλώντας όσους βρίσκονται στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά και στην περιοχή Σπάρτακος να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.