Εκκρεμεί η εκδίκαση ενστάσεων στο ΣτΕ για σχέδιο Βέργας - Δεν έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν

Δεν έχει γίνει ακόμα η εκδίκαση των ενστάσεων κατά της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας στο Γ’ Τμήμα (σε αυτό μεταφέρθηκε πρόσφατα από το Ε’) του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αυτό διαβεβαίωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σε αναλυτική ενημέρωσή της, η διευθύντρια Πολεδομίας του Δήμου Σταυρούλα Αγρίου, με αφορμή διαρροές των προηγούμενων ημερών για ακύρωση της μελέτης από το ΣτΕ.

Αναλυτικά, η κ. Αγρίου είπε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας “βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία από τις 8 Οκτωβρίου 2024”. Διευκρίνισε πως “ουσιαστικά βρίσκεται από το 2020, αλλά στο μεταξύ είχε ζητηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η ΣΜΠΕ συντάχθηκε κι εγκρίθηκε το 2023 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στις 8 Αυγούστου 2024 από το ΣτΕ”.

Αφού υπενθύμισε ότι η πολεοδομική μελέτη της Βέργας έχει ξεκινήσει από το 1995 κι εγκρίθηκε το 2005, με λάθος τρόπο, με υπουργική απόφαση, η διευθύντρια παρατήρησε ότι “έγινε προσφυγή από κατοίκους της Βέργας, που δικαιώθηκε και ακυρώθηκε η μελέτη, γιατί εγκρίθηκε από τον υπουργό και όχι από το ΣτΕ. Με αυτή τη μελέτη έχουν εκδοθεί πολλές οικοδομικές άδειες”.

Πρόσθεσε ότι “δεδομένα, προδιαγραφές και απαιτήσεις αλλάζουν” κι ενημέρωσε: “Μετά την οριοθέτηση των ρεμάτων που απαιτήθηκε κι έγινε, απαιτήθηκαν υδραυλική και γεωλογική μελέτη. Το ΣτΕ απαίτησε και τη σύνταξη ΣΜΠΕ. Στις 8 Αυγούστου, στο Θερινό Τμήμα η πάρεδρος κ. Σεραφειμίδου ζήτησε διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και από το υπουργείο Πολιτισμού και το ψάχνουμε από την κ. Μηλίτση, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Εχουν σταλεί όλα αυτά τα έγγραφα και μένει αυτό του υπουργείου Πολιτισμού”.

Τέλος, η κ. Αγρίου πληροφόρησε πως το θέμα της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας “έχει μεταφερθεί στο Γ’ Τμήμα (από το Ε’ που ήταν) του ΣτΕ και η πάρεδρος κ. Θεοδωρικάκου μας ενημέρωσε την Τρίτη, ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμα”.

Γ.Σ.