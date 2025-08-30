eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025 09:38

Καλαμάτα: Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών



Καλαμάτα: Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών πραγματοποιήθηκαν με επισημότητα, χθες το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους απέναντι από το Εργατικό Κέντρο.

Στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Κατηγορία Κοινωνία
