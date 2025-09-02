Ξεκινούν οι εγγραφές για τις ΣΑΕΚ

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τη 1 σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index

Στη Δημόσια ΣΑΕΚ Καλαμάτας, για το έτος κατάρτισης 2025-2026 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, τεχνικός αισθητικός ποδολογίας - καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής, τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειας (σεφ), τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων, υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων, φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων,

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης, σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν, ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων αυτών υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχονται από τη ΣΑΕΚ Καλαμάτας στο χειμερινό εξάμηνο 2025-2026 είναι: βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθός φυσικοθεραπευτή, γραμματέας ανώτερων και ανώτατων στελεχών, δημοσιογράφος, επικοινωνίας και νέων μέσων ενημέρωσης, διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (σεφ), τεχνικός μηχανογραφικής οχημάτων.