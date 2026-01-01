Καλαμάτα: Ευχές Βασιλόπουλου για το νέο έτος

Σε μήνυμά του, λίγο πριν την έλευση του 2026, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρει τα εξής:

“Συνδημότισσες και συνδημότες,

Η Καλαμάτα αλλάζει, εξελίσσεται, δυναμώνει.

Με την έλευση του 2026 αφήνουμε πίσω μας μία χρονιά έντονης προσπάθειας και δημιουργίας και κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία, αλλά και με υπευθυνότητα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες ανάγκες και μεγάλες προκλήσεις του Δήμου μας.

Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Επενδύουμε σε υποδομές που θωρακίζουν την πόλη και τις γειτονιές μας, εξασφαλίζοντας επάρκεια και ποιότητα νερού, καθώς και προστασία από φυσικούς κινδύνους.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να κάνουμε το Δήμο μας πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανή, φέρνοντάς τον πιο κοντά στον πολίτη. Με αμείωτο ρυθμό εργαζόμαστε καθημερινά υλοποιώντας το σχεδιασμό μας για μια πόλη περισσότερο βιώσιμη, προσβάσιμη και φιλική, ακόμα πιο πράσινη και συμμετοχική.

Την ίδια στιγμή, δεν ξεχνάμε ποτέ τον άνθρωπο. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνδημότη μας που δοκιμάζεται. Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές, καλλιεργούμε το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, καθώς μόνο με ενότητα και εμπιστοσύνη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής και να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες προόδου.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή της Καλαμάτας στη μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις αποτελεί για εμάς δέσμευση για ένα μέλλον με σεβασμό στο περιβάλλον. Με νέες ευκαιρίες στον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα. Ένα μέλλον που θα προσφέρει ουσιαστική προοπτική στη νέα γενιά.

Την ίδια ώρα, η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται μπροστά σε νέες θεσμικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Δήμος μας οφείλει -και θα συνεχίσει- να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Με πίστη στις δυνάμεις μας και με συνεργασία, ας είναι το 2026 για το Δήμο Καλαμάτας και όλο τον κόσμο ένα έτος ειρηνικό, ελπιδοφόρο, δημιουργικό και παραγωγικό.

Καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή για όλους!”.