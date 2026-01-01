Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: “Ζήτημα οδικής ασφάλειας στο Κοπανάκι- Καλό Νερό”

Ο σύλλογος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά την οδική ασφάλεια στην εθνική οδό, στο τμήμα όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στο σημείο Κοπανακίου- Καλού Νερού. Παρότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαγράμμιση του οδοστρώματος. Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασμό με την ελλιπή οριζόντια σήμανση, καθιστά το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ιδιαίτερα επικίνδυνο, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας να επιληφθούν άμεσα του θέματος, προχωρώντας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση: στην αυτονόητη και πλήρη διαγράμμιση του οδοστρώματος και στην τοποθέτηση της κατάλληλης και επαρκούς οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος του δρόμου. Η οδική ασφάλεια δεν επιδέχεται καθυστερήσεις και αποτελεί βασική υποχρέωση των αρμόδιων αρχών».

Κ.Μπ.