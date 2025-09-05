Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Ο απολογισμός δράσης του Αυγούστου

Τον απολογισμό δράσης για τον Αύγουστο δημοσιοποίησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Ειδικότερα τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές ως διακινητές που μετέφεραν παράνομα με ταχύπλοο 37 μετανάστες και έχουν προφυλακιστεί.

Οι 37 μετανάστες μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ακόμη βεβαιώθηκε μία διοικητική παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων σε επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Βεβαιώθηκαν επίσης δέκα διοικητικές παραβάσεις των Γενικών Κανονισμών Λιμένων σε χειριστές ιδιωτικών σκαφών και επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.150 ευρώ.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν δύο διοικητικές παραβάσεις σε χειριστές θαλασσίων μέσων αναψυχής, περί μη τήρησης προϋποθέσεων κυκλοφορίας – αγκυροβολίας σκαφών και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 1.000 ευρώ.

Δύο διοικητικά πρόστιμα 900 ευρώ επιβλήθηκαν ακόμη για παραβάσεις του Αλιευτικού Κώδικα και ένα διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του Διεθνή Κώδικα Αποφυγής Συγκρούσεων, σε χειριστή ιδιωτικού

σκάφους για εκτέλεση νυχτερινού πλου χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας.

Ακόμη βεβαιώθηκε μία παράβαση για τοποθέτηση ραδιοσυσκευής VHF χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού και τέλος βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.