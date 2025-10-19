Λούβρο: Η κινηματογραφική ληστεία που πραγματοποιήθηκε μέσα σε 7 λεπτά (βίντεο)

Ληστεία σημειώθηκε σε ένα από τα διασημότερα και πιο καλά φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου, το Λούβρο. Kουκουλοφόροι χρησιμοποιώντας γερανό και αλυσοπρίανα εισέβαλαν στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» και απέσπασαν αμύθητης αξίας κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien αναέφερε πως οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις: δύο ήταν ντυμένοι ως εργάτες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα, κι οι άλλοι δύο επέβαιναν σε ένα σκούτερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά δύο έχουν ήδη βρεθεί.

Ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν σήμερα μάλιστα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

«Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης», επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι “το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης» και ότι «τα μουσεία έχουν γίνει στόχος».

Σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

«Ανεκτίμητης» αξίας τα κοσμήματα

«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Πώς έδρασαν

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν οι διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με τη κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Parisien, οι ληστές ήταν 4 και έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν εννέα από τα 23 κομμάτια από τη συλλογή.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

Διαμάντια του Στέμματος

Στη Γκαλερί του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «2 προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ.

Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 – εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί – ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Πηγή: ertnews.gr