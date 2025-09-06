Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα

Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας καλεί όλους τους πολίτες της Καλαμάτας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, επισημαίνοντας ότι “η οργή μας για το έγκλημα των Τεμπών παραμένει ζωντανή και απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση και την τιμωρία όλων των ενόχων. Καμία συγκάλυψη. Καμία σιωπή. Καμία ανοχή”.

Κάλεσμα στους πολίτες να βγουν στους δρόμους, αυτό το Σάββατο,, απευθύνει η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει, μεταξύ άλλων: “Ζωή χωρίς οξυγόνο! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε. Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του.

Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.

6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως! 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη! Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο...Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.

Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλων όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο… Χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα. Μόνο για το καλό”.