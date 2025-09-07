Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την ερχόμενη εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα: Τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στις περιοχές: Λιβάρτζι, Πάνιτσα, Κουρεμένη, Πέντε Δρόμοι, Φλόκα, Πύργος, Μουζάκι, Αμπελόφυτο. Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στον Πύργο, στο τμήμα του χωριού από την πλατεία έως τον ελαιουργικό συνεταιρισμό.

Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε Ράχες και Μαύρη Λίμνα.

Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε Άγιο Γεράσιμο, Γιόλακα, Άνω Λαγκούβαρδο και Άνω Λεμπέστενα.

Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές: Κάμπος Χαλαζονίου, Φραγκόβρυσο, Χαλαζόνι, Αμούρια.

Κ.Μπ.