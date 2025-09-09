Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Θ. Βλαχοδημήτρη

Εκδήλωση για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Θοδωρή Βλαχοδημήτρη (1925-2025), που διοργανώνουν ο Σύλλογος «Φίλων Θοδωρή Βλαχοδημήτρη», η Νικόλ Καρλή και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και ώρα 8 μ.μ. στην πλατεία Σουληναρίου.

Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής – συγγραφέας Αγγελος Λάππας και ο δικηγόρος – εικαστικός Αντώνης Κατσάς. Στην εκδήλωση θα ακουστούν επιλεγμένα ποιήματα από τις συλλογές του ποιητή. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα "Νηλείδες", το οποίο θα ερμηνεύσει τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, Μάνου Χατζηδάκι και Σταύρου Ξαρχάκου, με τη συμμετοχή της Ελένης Πανταζοπούλου (τραγούδι), του Δημήτρη Μπρατσιάκου (μπουζούκι) και του Γιάννη Σταθόπουλου καλλιτεχνικού διευθυντή (κιθάρα, το λαούτο).