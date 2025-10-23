Μεσσηνία: Εκρυβε χασίς σε κατάψυξη σε σπίτι στο Περδικονέρι (φωτογραφίες)

Μέχρι και στην κατάψυξη ψυγείου σε σπίτι στο Περδικονέρι του Δήμου Τριφυλίας στη Μεσσηνία έκρυβε ποσότητες χασίς ένας 41χρονος.

Ο 41χρονος από την Αθήνα, που διέμενε προσωρινά σε περιφραγμένη μονοκατοικία στο Περδικονέρι καλλιεργούσε σε εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβη 67 δενδρύλλια, ύψους έως 50 εκατοστά, χρησιμοποιώντας τεχνητές συνθήκες φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού.

Παράλληλα βρέθηκαν περίπου 2 κιλά χασίς σε 6 ανισοβαρείς συσκευασίες, 2 εκ των οποίων ήταν κρυμμένες σε κατάψυξη.

Ο 41χρονος σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά φάινεται ότι τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο διακινούσε ποσότητες χασίς σε Αθήνα και Κυπαρισσία προς 8-12 ευρώ το γραμμάριο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε έλεγχο στη μονοκατοικία που χρησιμοποιούσε προσωρινά ο 41χρονος πέρα από τις ποσότητες χασίς και τα δενδρύλλια σε γλάστρες βρήκαν και κατέσχεσαν καλλιεργητικό εξοπλισμό (λαμπτήρες, θερμόμετρο, ανεμιστήρας, ηλεκτρικός προβολέας, λιπάσματα, ξηραντήριο).

Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυπαρισσίας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.