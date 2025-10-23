Βραβείο καλύτερης παράστασης για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Το Βραβείο καλύτερης παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τη θεατρική περίοδο 2024-25 στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών απέσπασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας με την παράσταση "Δάφνες και Πικροδάφνες" των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη.