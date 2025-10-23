eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025 14:45

Βραβείο καλύτερης παράστασης για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Βραβείο καλύτερης παράστασης για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Premium Strom

Το Βραβείο καλύτερης παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τη θεατρική περίοδο 2024-25 στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών απέσπασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας με την παράσταση "Δάφνες και Πικροδάφνες" των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη.

Το βραβείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κεχαΐδη, καθώς σε δύο μήνες περίπου συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από το θάνατό του.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις