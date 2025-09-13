Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας στο εργατικό φεστιβάλ

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ενωσης σημειώνει ότι “και οι καθηγητές/τριες, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, δέχονται τα τελευταία χρόνια σκληρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της ζωής και της εργασίας τους. Εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι βρίσκονται σε ισχύ, έχοντας διαλύσει το εισόδημά μας! Η επίθεση αυτή κορυφώνεται τον τελευταίο καιρό εν μέσω πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι μόνο

απαίτηση όλων μας να σταματήσει τώρα, είναι η ντροπή της ανθρωπότητας τον 21ο αιώνα!

Σήμερα, εντείνεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων με νομοσχέδια που χτυπούν δικαιώματα, όπως το οκτάωρο, τα οποία κατακτήθηκαν πριν από έναν αιώνα με τους αγώνες και το αίμα της εργατικής τάξης! Ταυτόχρονα, επιχειρείται με κάθε μέσο η φίμωση και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, η απαγόρευση ουσιαστικά της απεργίας και οι διώξεις με την παραμικρή αντίρρηση ή διεκδίκηση των δημοσίων υπαλλήλων!

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτείται η οργάνωση των εργαζομένων, η ισχυροποίηση των σωματείων και η πάλη για την ανατροπή της βαρβαρότητας που ήδη επελαύνει γύρω μας και τείνει να γίνει καθεστώς!

Να μπορούμε να ζούμε από τον μισθό μας χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε δυο και τρεις δουλειές! Με σύγχρονα και στελεχωμένα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, με σύγχρονες δωρεάν κατοικίες για όλους τους εργαζόμενους!

Σήμερα στο φεστιβάλ των εργατικών σωματείων στο πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας συζητάμε, αγωνιζόμαστε και τραγουδάμε! «Για να φτιάξουμε έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων”.Ω