Ξανά στην ελίτ της Ευρώπης η Εθνική, χάλκινη μετά από 16 χρόνια (βίντεο)

Έπρεπε να περιμένει 16 ολόκληρα χρόνια η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για να γευτεί και πάλι τη χαρά ενός μεταλλίου σε Ευρωμπάσκετ, και αυτή τη φορά τα κατάφερε μετά από συγκλονιστική εμφάνιση όλων των Ελλήνων παικτών, επικρατώντας 92-89 της Φινλανδίας στη Ρίγα της Λετονίας, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Μεγάλο παιχνίδι από τον «συνήθη ύποπτο» Γιάννη Αντετοκούνμπο που έβαλε 30 πόντους, αλλά και τους Ντόρσεϊ που έκανε το καλύτερό του ματς στο τουρνουά με 20 πόντους, όπως κι ο καταπληκτικός Τολιόπουλος με 15 πόντους σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Σημαντική η συμβολή όλων στην άμυνα, με τον Κώστα Παπανικολάου να περιορίζει το μεγάλο ατού των αντιπάλων, τον Λάουρι Μάρκανεν, ενώ επιθετικά έδωσαν πολλές ανάσες ο Ντίνος Μήτογλου στο δεύτερο ημίχρονο με 8 πόντους, αλλά και ο Κώστας Σλούκας που καθοδήγησε μαεστρικά την εθνική μας ομάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που «καρδιοχτύπησε» στο τέλος μέχρι να λυγίσει τους μαχητικούς Φινλανδούς, σούταρε με ποσοστά 14/29 δίποντα (48%), 14/30 τρίποντα (47%) και 22/34 (65%) ελεύθερες βολές. Στα ριμπάουντ υπερείχε η Ελλάδα με 41 έναντι 34 της Φινλανδίας.

Από τη Φινλανδία πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκανεν με 19 πόντους, 18 πόντους πέτυχε ο Βάλτανεν και 15 ο Νιακαμούα.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει… χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16… στείρα χρόνια!

Η διάρκεια στην άμυνα, που… εξαφάνισε την απειλή του ΝΒΑερ, Λάουρι Μάρκανεν τουλάχιστον μέχρι το 30΄, η ευστοχία από τα 6,75, που έλειψε από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία και η επαναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις, απλοποίησαν το έργο της Εθνικής για 36΄, καθώς στο τελευταίο τετράλεπτο και από το +17 (81-64) κινδύνευσε να χάσει τα πάντα!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε από το ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (48-34) και με τρίποντες-ενέσεις έσβηνε κάθε προσπάθεια ανατροπής των αντιπάλων, μέχρι το 36΄, όταν οι Φιλανδοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25 και στα 5΄΄ πριν τη λήξη βρέθηκαν στο -1 (90-89), μετά από 2/3 εύστοχες βολές του Βάλτονεν. Ο τελευταίος αστόχησε στην τελευταία με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί εξ επαφής και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαμόρφωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας το τελικό σκορ, καθώς ο Γιάντουνεν αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης σχεδόν από το κέντρο του παρκέ.

Η Εθνική μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει τον χορό των… τρίποντων, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση και τον Παπανικολάου να έχει… σβήσει τον Μάρκανεν στο παρκέ. Τα παραπάνω βοήθησαν την «γαλανόλευκη» να ξεφύγει με νταμπλ σκορ στο 5΄ (12-6) και να μην αισθανθεί πίεση από την Φινλανδία μέχρι το τέλος της περιόδου (24-15 στο 10΄).

Με τρίποντο του Σλούκα στην εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη εξασφάλισε για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (27-17 στο 11΄), αλλά η είσοδος του Μούρινεν, άλλαξε προσωρινά την απόλυτη κυριαρχία της Εθνικής.

Ο 18χρονος Φιλανδός μέτρησε σε αυτό το διάστημα 2 καρφώματα, ένα κλέψιμο, ενώ κέρδισε και δύο φάουλ από Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο (αντιαθλητικό), δίνοντας ώθηση στην ομάδα του να απαντήσει με ένα σερί 0-9 για το 27-26 στο 13΄.

Ωστόσο, το καλάθι του Ντόρσεϊ στην επόμενη φάση απέτρεψε μία πιθανή ανατροπή, με την Ελλάδα να απαντά με δικό της σερί 9-0 για το 36-26 στο 15΄ και τον Giannis να υπογράφει το «γαλανόλευκο» ξέσπασμα. Ο Μάρκανεν πάλεψε να φέρει την Φινλανδία και πάλι σε απόσταση αναπνοής, αλλά ήταν η σειρά του Τολιόπουλου να λάμψει στο παρκέ και με προσωπικές του ενέργειες από τα 6,75 και από αιφνιδιασμούς που ξεκίνησαν από την άμυνα του να στείλει την Ελλάδα στα αποδυτήρια στο +14 (48-34).

Ένα μίνι μπλακ άουτ της Εθνικής, επέτρεψε στην Φινλανδία να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 5-12 για το 53-46 στο 25΄. Ωστόσο, Ντόρσεϊ και Τολιόπουλος είχαν και πάλι έτοιμες τις απαντήσεις από τα 6,75, για να επαναφέρει τη διαφορά στα… γνώριμα επίπεδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με… γκολ-φάουλ (64-53), πριν ο Μήτογλου συνδεθεί και αυτός από την περιφέρεια και διαμορφώσει το 69-56 στο 30΄.

Το νέο τρίποντο του Μήτογλου στο 32΄ επανέφερε τη διαφορά στο +14 (73-59), για να ακολουθήσει ένα σερί 0-4 της Φινλανδίας (73-63), που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα της, καθώς ο Τολιόπουλος όπλισε για ακόμη μία φορά από τα 6,75, διαμόρφωσε το 76-63, για να ευστοχήσει από την ίδια θέση ο Ντόρσεϊ στο 36΄ και να χαρίσει στην Εθνική τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα (81-64). Και πάλι, όμως, η Φινλανδία δεν τα παράτησε και με τρίποντο του Ενκαμουά ολοκλήρωσε στο 39΄ ένα επιμέρους σκορ 5-18, μειώνοντας σε 86-82.

Ο Giannis απάντησε με καλάθι και φάουλ (89-83), αλλά ο Μάρκανεν δεν λάθεψε από τα 6,75 (89-86). Η «γαλανόλευκη» πέταξε μία κατοχή και στα 20,3΄΄ ο Λιτλ μείωσε ακόμη περισσότερο με βολές για το 89-87. Ο Σλούκας μέτρησε 1/2 από την ίδια θέση (90-87), πριν ο Παπανικολάου υποπέσει σε λάθος φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7΄΄ για τη λήξη. Ο Φιλανδός ευστόχησε στις 2 πρώτες και αστόχησε στην τρίτη, με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ αλλά να αστοχεί και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γ. Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν λάθεψε από τις βολές και διαμόρφωσε το τελικό 92-89, καθώς το μακρινό τρίποντο του Γιάντουνεν δεν είχε τύχη…

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (5), Τολιόπουλος 15 (4), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 6, Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2), Μαξούνι, Μάρκανεν 19 (3), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2).

