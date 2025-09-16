Διαμαρτυρία στην Καλαμάτα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

“Αποτελεί πρόκληση για τον λαό μας η αποφυλάκιση του αρχιναζί εγκληματία Μιχαλολιάκου, που μέτρησε θύματα από τη δράση της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Είναι πρόκληση για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, που δολοφονήθηκε από τους φασίστες δολοφόνους”, αναφέρει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας και σημειώνει:

“Οι ναζί ήταν, είναι και θα είναι τα τσιράκια των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, του συστήματος. Τους αξιοποίησαν για να τρομοκρατήσουν όσους σηκώνουν κεφάλι. Τώρα τους ανοίγουν ξανά την πόρτα, για να βρίσκονται εφεδρεία απέναντι στους εργάτες, απέναντι σε κάθε αγώνα που δυναμώνει.

Η αστική «Δικαιοσύνη» που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε «επικίνδυνη σωματική βλάβη», με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την «ευαισθησία» της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και στα αποτρόπαια εγκλήματά τους. Την ίδια στιγμή δεν διστάζει να «δείχνει τα δόντια της» απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί.

Καμία εμπιστοσύνη στη «Δικαιοσύνη» τους! Όταν μας βγάζουν παράνομες τις απεργίες μας. Όταν είναι να καταδικάσουν εργάτες, να επιβάλουν πρόστιμα, να σέρνουν στα δικαστήρια συνδικαλιστές. Αλλά όταν είναι να χαϊδέψουν τα ναζιστικά μαντρόσκυλα του συστήματος, βρίσκουν δικαιολογίες και «ανθρωπισμό».

Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. Δεν τρομοκρατούμαστε

Ό,τι και να κάνει το αστικό «κράτος δικαίου» και οι θεσμοί του, το εργατικό - λαϊκό κίνημα, με τον αγώνα του σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει”.