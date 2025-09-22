eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 13:26

Στον Κάμπο της Αβίας η ομάδα «Πάμε βόλτα»

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στον Κάμπο, το κεφαλοχώρι της Αβίας στη Μεσσηνιακή Μάνη, πραγματοποίησε απογευματινή περιήγηση την Κυριακή η ομάδα «Πάμε βόλτα».

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον οικισμό και τους συνοικισμούς του -Οροβά, Πλάτωμα και Τούμπια- οι οποίοι ταυτίζονται από τους αρχαιολόγους με την Ομηρική Ενόπη. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης οι επισκέπτες θαύμασαν τα μεγάλα σπίτια και τα πυργόσπιτα της περιοχής, ορισμένα εκ των οποίων χρονολογούνται από την προεπαναστατική περίοδο. Ξεχωριστά τοπόσημα αποτέλεσαν ο εντυπωσιακός θολωτός μυκηναϊκός τάφος, ο ερειπωμένος διώροφος πύργος επιφανούς οικογένειας και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του μεταβυζαντινού ναού των Αγίων Θεοδώρων.

 

