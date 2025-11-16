Καλαμάτα: Στη βάση του το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία - Φυσικό έλατο και στην 23ης (φωτογραφίες)

Στη βάση του, στην κεντρική πλατεία, τοποθετήθηκε το πρωί της Κυριακής το νέο, φυσικό έλατο για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς .

Η μεταφορά του είχε προγραμματιστεί νωρίς το πρωί, ωστόσο λόγω μη τήρησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το δέντρο έφτασε στην πλατεία λίγο μετά τις 11. Μάλιστα, με την τοποθέτησή του, θαμώνες από επιχειρήσεις εστίασης χειροκρότησαν την προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα που αντίκρισαν.

Για τη μεταφορά και την τοποθέτησή του εργάστηκαν 35 άτομα, ενώ τον γενικό συντονισμό είχε ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης.

Φέτος, το ύψος του δέντρου από την περιοχή του Ταΰγέτου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι, με τον προγραμματισμό να αφορά την τοποθέτηση πρόσθετων κλαδιών και στην συνεχεία τον στολισμό τους, σε συνεργασία με το Εικαστικό Εργαστήρι. Ο κορμός του είναι γερασμένος, ακολουθώντας τη λογική της περσινής χρονιάς, ενώ στη θέση του, στην περιοχή ανάμεσα στο Δυρράχι και στο Νεοχώρι, θα φυτευτούν πέντε νέα έλατα.

Λίγο νωρίτερα, φυσικό δέντρο μικρότερου μεγέθους μπήκε επίσης και στην πλατεία 23ης Μαρτίου, αντικαθιστώντας την Χριστουγεννιάτικη μπάλα. Τα στολίδια μάλιστα θα κατασκευαστούν από παιδιά των ΚΔΑΠ, δίνοντας στην πρωτοβουλία έναν επιπλέον κοινωνικό χαρακτήρα.

Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ακολουθώντας συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη. Δύο μέρες πριν, στις 26/11, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του δέντρου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Θα ακολουθήσουν οι φωταγωγήσεις του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου και των θεματικών κατασκευών (Μπάλας-Καραβιού), με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ, της Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν πλήθος δράσεων στην κεντρική πλατεία και στο λιμάνι, όπως διαδραστικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, μουσικοθεατρικά δρώμενα και προβολές ταινιών στο ψηφιακό πλανητάριο. Αντίστοιχες παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις τοπικές κοινότητες, με μουσικά δρώμενα και στολισμούς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.