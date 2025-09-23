Καταγγελία για απειλές κατά καλαματιανής δικηγόρου

Ευθείες απειλές μέσω τηλεφώνου από αγνώστους κατά της καλαματιανής δικηγόρου Εφης Δούση, καταγγέλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Η ανακοίνωσή του αναφέρει:

“Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 η συνάδελφος Καλαμάτας Έφη Δούση ενώ βρισκόταν εντός της ΓΑΔΑ για επαγγελματικούς λόγους, δέχθηκε σειρά ανώνυμων τηλεφωνημάτων, στα οποία διατυπώθηκαν ευθείες απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και προσβολές της τιμής και της προσωπικότητάς της, συνοδευόμενες από χυδαίες ρατσιστικές και σεξιστικές ύβρεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια στοχοποίησης των συνηγόρων που υπερασπίζονται τους εντολείς τους κατά την διαδικασίας ασκήσεως των καθηκόντων τους.

Ο Δικηγόρος ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης και κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας, ουδέποτε δε δύναται να ταυτίζεται, πόσω μάλλον να στοχοποιείται απρόκλητα, λόγω του εντολέως του και της φύσης της πράξης για την οποία τον υπερασπίζεται.

Φαινόμενα όπως τα ανωτέρω είναι απολύτως καταδικαστέα, τόσο από το δικηγορικό σώμα, όσο και από κάθε πολίτη στο πλαίσιο μίας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας και δικαιοκρατικής τάξης”.