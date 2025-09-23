Την ταινία "Απέραντο γαλάζιο" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Παίζουν οι Ζαν-Μαρκ Μπαρ, Ζαν Ρενό, Ροζάνα Αρκέτ. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, ενώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους 3 ευρώ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο Ζακ και ο Έντσο είναι φίλοι αδερφικοί από παιδιά με κοινό πάθος την ελεύθερη κατάδυση: το πιο επικίνδυνο, μυστηριώδες και συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο. Καθώς μεγαλώνουν, χάνουν επαφή μεταξύ τους. Ο Έντσο που εξελίσσεται σε ανίκητο πρωταθλητή των καταδύσεων επί έξη χρόνια, καλεί τον Ζακ σε μια μεγάλη μονομαχία για την διεκδίκηση του τίτλου. Από τη Σικελία όπου βρίσκεται θα αναζητήσει τον Ζακ μέχρι τις Ανδεις όπου μένει για να τον φέρει πίσω ως αντίπαλο. Η αναμέτρηση τους θα τους οδηγήσει σε καταστάσεις πέρα από τις ανθρώπινες ικανότητες. Τα ανθρώπινα όρια δοκιμάζονται και αλλάζουν καθώς οι αντίπαλοι βυθίζονται στη θαλάσσια άβυσσο...

Με αξεπέραστες υποβρύχιες λήψεις που κόβουν την ανάσα, μια μυστηριώδης, αξέχαστη και θεαματικά απολαυστική ταινία του Λικ Μπεσόν. Γυρίσματα τόσο στη Σικελία όσο και κυρίως στο εκθαμβωτικό μπλε του Αιγαίου (Αμοργό, Ίο και Κουφονήσια) που γεμίζουν δέος τους θεατές και έφεραν στο προσκήνιο την Αμοργό σαν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Απέραντο γαλάζιο, όνομα και πράγμα!

Η ταινία ήταν υποψήφια για 9 σεζάρ, κερδίζοντας 2 για τον εκπληκτικό ήχο της και την ήδη κλασσική μουσική επένδυση του Ερίκ Σερά.