60 στρέμματα έκαψε φωτιά στην Ανθούσα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Ανθούσα του Δήμου Οιχαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μετά από τρεις ώρες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Υπολογίζεται πως κάηκαν περίπου 60 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, μεταξύ των οποίων και αρκετά ελαιόδεντρα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, υπό τον συντονισμό του διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, συνέδραμαν 9 πυροσβεστικά οχήματα από όλες τις περιοχές του νομού με

20 άνδρες, ένα όχημα από την Μεγαλόπολη, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ 6 ατόμων από την Τρίπολη, ένα όχημα της ΟΑΚ με τρεις εθελοντές και υδροφόρες του δήμου Οιχαλίας.

Η έκταση της φωτιάς περιορίστηκε από τις έγκαιρες ρίψεις από εναέρια μέσα, μιας και επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και δύο PZL.

Στο σημείο παρέμεναν μέχρι αργά χθες το βράδυ πυροσβεστικές δυνάμεις για τον τυχόν αναζωπυρώσεις. Να θυμίσουμε πως φωτιά είχε ξεσπάσει σε κοντινή απόσταση και στα τέλη Αυγούστου, στην περιοχή της Ανθούσας.

Κ.Ηλ.

