Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε χωριά των Δήμων Μεσσήνης, Πύλου - Νέστορος και Δυτικής Μάνης προγραμματίζει από σήμερα έως και την Παρασκευή ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Υάμεια, Τσαπί, αρδευτικά στις περιοχές Χρυσοκελαριάς και Ακριτοχωρίου, Λεύκτρο και αρδευτικά των περιοχών Νεοχωρίου και Στούπας. Επίσης από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Καλαμάκι, Αχλαδοχώρι, Μαθία, Γαμβριά, Λυκίσσα, Κόκκινο, Λυκόδημο, Αγνάντιο, Κακόρρευμα, Βίγλα, Χράνοι, Χελωναριά, Καφού Επισκοπή, Παναίικα, Αμπελόκηποι Μηλίτσα, Νεραϊδοβρυση, Κλεισούρα, Αδριανή, Λογγά, Αγιος Ανδρεας, Νέα Κορώνη και Βουνάρια.

Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Χορεύτρα, Κουτίφαρη, Πουλίτσι, Περδικόβρυση, Πλατανόβρυση, Κάτω Βούταινα, Παλαιό Λουτρό, Φλεσιάδα, Ποταμιά, Άνω Βούταινα, Παλαιά Βρύση, Μάλη, Κλωνί, Λυκουδέσι, Τριπύλα, Κουλκάδα και Κεφαλόβρυσο.

Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Καπλάνι και η Τερψιθέα, στο τμήμα του οικισμού νότια, δυτικά και βόρεια του νεκροταφείου.

Το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Κουτσουβέρι και από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα στο Λιβάρτζι.

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στα Φιλιατρά, στο βόρειο, ανατολικό και δυτικό τμήμα της πόλης και ακόμα σε Κουρτάκι, εργατικές κατοικίες, Αμμούδι, Αγιαννάκη, βενζίνες, σούπερ μάρκετ, Κοκκινοχώματα και Χερόμηλα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.