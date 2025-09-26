Καλαμάτα: 726 νεοσύλλεκτοι ορκίστηκαν στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού (βίντεο-φωτογραφίες)

Ορκο πίστης στην πατρίδα έδωσαν σήμερα το πρωί 726 νεοσύλλεκτοι οπλίτες της Ε’ ΕΣΣΟ του 2025, στην τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού, στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες σειρές των τελευταίων ετών που ορκίζονται στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο είχε κατακλυστεί από πλήθος συγγενών και φίλων τους, από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά και από Αττική και από νησιά του Ιονίου.

Στο θρησκευτικό μέρος της εκδήλωσης χοροστάτησε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος όρκισε τους 726 νεοσύλλεκτους, πλαισιωμένος από τον πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, ο οποίος με συγκίνηση υμμετείχε στην ορκωμοσία του γιου του και τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Εννέα στρατιώτες έδωσαν απαγγελία υπόσχεσης. Την ημερήσια διαταγή του Συντάγματος διάβασε ο διοικητής του - συνταγματάρχης Γιώργος Χαρίτος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων στους νεοσυλλέκτους, πως είναι μεγάλη τιμή και υποχρέωση η στρατιωτική θητεία και τους κάλεσε να αναφωνήσουν “Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω το 9ο Σύνταγμα Πεζικού”.

Τιμώμενο πρόσωπο στην ορκωμοσία ήταν ο διοικητής ΔΙΚΕ (4ης Μεραρχίας Πεζικού της Τρίπολης) υποστράτηγος Αλέξανδρος Χατζηαλεξανδρής που διάβασε μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΣ - αντιστράτηγου Γιώργου Κωστίδη.

Η τελετή ορκωμοσίας ολοκληρώθηκε με παρέλαση των 726 νεοσυλλέκτων, υπό τα χειροκροτήματα των δικών τους ανθρώπων.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο πρώην βουλευτής Πέτρος Μαντούβαλος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, όπως και εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και άλλων τοπικών αρχών και φορέων.



Κ.Ηλ.