Καλαμάτα: Συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι

Συγκέντρωσης συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας εκταφή του παιδιού του (θύματος στα Τέμπη), για να γίνει ταυτοποίηση με DNA και όσες τοξικολογικές εξετάσεις χρειάζονται, για την τεκμηρίωση της αιτίας θανάτου του, διοργανώνεται την Κυριακή στις 6:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Στο κάλεσμα της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας μεταξύ άλλων αναφέρεται:

“Η κυβέρνηση, που έχει κουρελιάσει επανειλημμένα το Σύνταγμα, έπαθε συνταγματική ευθιξία δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην δικαστική διαδικασία. Η Δικαστική εξουσία πάλι, επικαλείται νομικίστικες τυπικότητες και ξαφνικά ενοχλείται γιατί, λέει, πιέζεται από εξωθεσμικούς παράγοντες. Ο λαός όμως γνωρίζει ότι το μόνο που φοβούνται και δύο είναι η αλήθεια. Να δοθεί άμεσα άδεια εκταφής στον Πάνο Ρούτσι για το παιδί του και να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα στη δικογραφία, τόσο αυτά της εκταφής όσο και οι γνωματεύσεις των διεθνώς διαπιστευμένων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, που έχουν προηγηθεί”.