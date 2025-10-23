Μεσσηνία: Σημαντικές ζημιές από κακοκαιρία στην Τριφυλία (βίντεο-φωτογραφίες)

Το μέτωπο της κακοκαιρίας χτύπησε την περιοχή νότια της Κυπαρισσίας μέχρι τις παρυφές των Φιλιατρών. Γεφύρια καταστράφηκαν, δρόμοι πλημμύρισαν, η εθνική οδός Κυπαρισσίας - Φιλιατρών έγινε ποτάμι, ενώ τα νερά πλημμύρισαν υπόγεια και έπνιξαν καλλιέργειες. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς οδηγών και επιβατών από αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί, αλλά και μιας γυναίκας από το σπίτι της, ενώ έγινε άντληση υδάτων από υπόγεια. Κινητοποίηση υπήρχε επίσης από το ΑΤ Τριφυλίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό, αλλά και από τον Δήμο Τριφυλίας με χωματουργικά μηχανήματα καθαρίζοντας δρόμους και φρεάτια για να αποσυμφορηθεί ο όγκος των νερών.

Στον μετεωρολογικό σταθμό Κυπαρισσίας καταγράφηκαν 59,6 χιλιοστά νερού που έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα, ενώ σε ιδιωτικούς σταθμούς νότια της Κυπαρισσίας καταγράφηκαν μέχρι και 86 χιλιοστά νερού.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με την καταρρακτώδη βροχή οι δρόμοι άρχισαν να μετατρέπονται σε ποτάμια, με την εθνική οδό Κυπαρισσίας - Φιλιατρών να πλημμυρίζει σε αρκετά σημεία, στο ύψος της Τερψιθέας, στον κόμβο της Φαρακλάδας και στη διασταύρωση Χαλαζονίου, όπου ο δρόμος που καταλήγει στον Αγρίλη μετατράπηκε σε ορμητικό ποτάμι. Το γεφύρι στον Αγρίλη δεν άντεξε τον όγκο των νερών, φράκαρε από τα φερτά υλικά και ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να κοπεί ο δρόμος στη βόρεια πλευρά προς την Κυπαρισσία σε μεγάλο μήκος. Επίσης κόπηκε και ο παραλιακός δρόμος στο ύψος της Τερψιθέας.

Μεγάλες ζημιές έγιναν και στο χωριό Ξηρόκαμπος, όπου δύο γεφύρια υπερχείλισαν και καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να κοπεί ο δρόμος που το συνδέει με το διπλανό χωριό Στασιό, να καταστραφεί τμήμα του δικτύου ύδρευσης του χωριού, αλλά και το δίκτυο τηλεφωνίας και το Ιντερνετ -αν και στην περίπτωση αυτή επανειλημμένα είχε επισημανθεί το πρόβλημα στο συγκεκριμένο γεφύρι, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει. Επίσης ζημιές έχουν γίνει σε μεγάλο μέρος του αγροτικού δικτύου της περιοχής, καθώς τα νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Μηχανικοί του Δήμου Τριφυλίας και της Περιφέρειας ξεκίνησαν από σήμερα να καταγράφουν τις ζημιές, ενώ στον τόπο των καταστροφών βρέθηκε τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η περιοχή πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όσο και ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, σημειώνοντας πως όταν ζητάνε από την Περιφέρεια τους λένε ότι δεν έχουν λεφτά και υπογραμμίζοντας πως αν δεν έχουν λεφτά να κλείσει και το μεγάλο μαγαζί (Περιφέρεια) και το μικρό (δήμος).

Σε δηλώσεις του ο Στάθης Αναστασόπουλος σημείωσε: «Στόχος της αυτοψίας που κάνουν οι τεχνικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ είναι να καταγράψουμε όλες τις ζημιές. Ήταν πραγματικά υπερβολική η ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγο χρόνο και δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Εδώ βλέπουμε ότι ολόκληροι βράχοι μετακινήθηκαν. Εδώ (στον Ξηρόκαμπο) δεν ήταν αυτό το γεφύρι σωστά φτιαγμένο από πολλά χρόνια, είμαστε εντός του χωριού, η αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Σε ό,τι αφορά το ρέμα, θα συνεργαστούμε με τον δήμο για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να λυθεί το πρόβλημα και να αποκατασταθούν οι ζημιές. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στα υπόλοιπα σημεία. Ο δήμος έχει ήδη -συνεννοήθηκα και με τον δήμαρχο και με τον αντιδήμαρχο κ. Βλάχο- κλιμάκια που έχουν πάει και καταγράφουν τις ζημιές που είναι αρμοδιότητας δήμου. Οι δικές μας θα καταγραφούν σήμερα και αν χρειαστεί περαιτέρω μελέτη από κοντά, θα γίνει. Στόχος είναι να κατατεθούν αυτά τα υπομνήματα των μεγάλων ζημιών, που έχει υποστεί η Τριφυλία, προς το αρμόδιο υπουργείο και να κηρυχθεί η περιοχή σε έκτακτη κατάσταση, πράγμα που πρέπει να ζητήσει ο δήμος για να γίνει, και αν τα καταφέρουμε τότε έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για μια χρηματοδότηση προς την περιοχή, που θα βοηθήσει προς την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και διόρθωση των προβλημάτων. Άμεσα από την πλευρά μας και από τον δήμο πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, για να αποκατασταθούν οι ζημιές».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε: «Έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές και εδώ που βλέπετε, αλλά και σε άλλες περιοχές. Αυτό εδώ (στον Ξηρόκαμπο) το έχουμε επισημάνει 3-4 χρόνια, έχει έρθει η Περιφέρεια, έχει φωτογραφίσει η Περιφέρεια, έχουμε πει ό,τι θα μπορούσε να συμβεί. Δεν είμαστε Θεοί ούτε μπορούμε να τα βάλουμε με τον Θεό, όμως λόγω του ότι γνωρίζουμε και οι κάτοικοι οι μόνιμοι εδώ γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή και είχαν επισημάνει ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Ο Θεός πρώτα προειδοποιεί και μετά τιμωρεί. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στον Αγρίλη και παρακάτω, υπάρχουν πολλές ζημιές. Σε άλλα μέρη έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές, το κατανοώ και θλίβομαι και στεναχωριέμαι για τους συναδέλφους, αλλά και εμείς εδώ δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια έργα τέτοιου είδους. Δηλαδή να γίνεται ένα γεφύρι, να γίνεται ένας δρόμος για την ασφάλεια του τόπου και της Τριφυλίας. Η Τριφυλία είναι η μεγαλύτερη πόλη μετά την Καλαμάτα, αλλά και η διακίνηση σε ελαιόλαδο και κηπευτικά. Κάποια πράγματα που προσπαθούμε, κατά καιρούς να επισκεφθούμε την Περιφέρεια όχι και τώρα αλλά και παλιότερα, να πούμε ότι συμβαίνει αυτό, όλο μας λένε «περιμένουμε λεφτά». Τελικά τα λεφτά από πού τα περιμένουμε; Τα 500 δισ. που έχει πάρει η πατρίδα πού είναι και από πού περιμένουμε λεφτά; Αλλά αν δεν έχουμε λεφτά κλείνουμε τα μαγαζιά, κλείνουμε το μεγάλο, κλείνει το μικρό και πάω και εγώ σπίτι μου, δεν χρωστάω και εγώ τίποτα να τρέχω όλη νύχτα και να μου βρίζουν τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δεν είμαι εγώ ο Θεός που έριξε το νερό. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, γιατί ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν παντού, σας το λέω εγώ. Τι θα πω εγώ στους αγρότες αύριο, τι θα πω; Υπάρχει λατομείο στους Γαργαλιάνους που έχει να πληρώσει 5 χρόνια δικαίωμα μέσα στον δήμο, έχω κάνει 2.000 ενέργειες. Δεν πλήρωσε, εντάξει, τώρα όμως πρέπει από αυτό που κόβει και πουλάει να δίνει καθημερινά στον δήμο και δεν έχω χαλίκι να αγοράσω και φέρνω από Μεγαλόπολη. Τι θα πω εγώ στον πατριώτη μου τον αγρότη αύριο, τι θα πει ο δήμαρχος; Δεν είναι ο δήμαρχος ένας από όλους μας; Δεν είναι ένας αδερφός, ξάδερφος, φίλος του αλλουνού, τι θα πω εγώ του αγρότη αύριο δεν έχω χαλίκι να σου ρίξω; Γιατί; Γιατί έχω στείλει 2.000 χαρτιά και με έχουν αγνοήσει, γιατί δεν λειτουργεί καμία υπηρεσία γι’ αυτό; Λυπάμαι, είναι κρίμα, λυπάμαι την Ελλάδα κάθε μέρα που την βλέπω πώς καταντά».

«Έχουμε μείνει στις υποσχέσεις» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ξηροκάμπου Γιώργος Φιτσώρος αναφέροντας: «Αυτό έχει επαναληφθεί και το 2019 και πιο παλιά, έχουν έρθει από την Περιφέρεια, έχουν φωτογραφίσει οι μηχανικοί, είχαν υποσχεθεί ότι θα φτιαχτεί και έχουμε μείνει στις υποσχέσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που δεν έχουν -καθώς έχουν κοπεί καλώδια- ούτε τηλέφωνο ούτε Ίντερνετ, δεν έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους. Ενώ το βράδυ που έγινε ήταν πολύ επικίνδυνο να περάσει κάποιος και να παρασυρθεί και να έχουμε ατύχημα».

Κ.Μπ.