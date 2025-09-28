Σταθερή η τιμή του ψωμιού, μειωμένη η κατανάλωση - Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας στην “Ε”

Μπορεί η τιμή της φρατζόλας να έχει σταθεροποιηθεί την τελευταία διετία, ωστόσο η κατανάλωση ψωμιού έχει μειωθεί αισθητά, καθώς τα νοικοκυριά παρουσιάζονται όλο και πιο συγκρατημένα στις αγορές τους, ακόμα και σε ό,τι έχει να κάνει με το πιο απλό και αναγκαίο για πολλούς αγαθό.

Είναι ενδεικτικό πως οι οικογένειες πλέον επιλέγουν μικρότερες ποσότητες, με κυρίαρχη την αγορά μισού κιλού αντί ενός, ώστε να μην περισσεύει και να μην πετιέται τίποτα.

Την ίδια στιγμή, οι φούρνοι του νομού -όπως και σε όλη τη χώρα- πιέζονται από το υψηλό κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, με αποτέλεσμα αρκετοί να βάζουν λουκέτο.

Στο πλαίσιο αυτό, η επαναφορά της Γιορτής Ψωμιού τον Οκτώβριο επιχειρεί να αναδείξει εκ νέου τη σημασία και την ποιότητα του παραδοσιακού φούρνου και να στηρίξει έναν κλάδο που δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Μιλώντας στην “Ε” ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας Παναγιώτης Μπιρμπίλης ανέφερε πως την τελευταία διετία η τιμή της φρατζόλας παραμένει σταθερή, με τα έξοδα ενός φούρνου ωστόσο να συνεχίζουν να πιέζουν τον κλάδο. Σχετικά με τα συνοικιακά αρτοποιία της Μεσσηνίας, ο ίδιος σημείωσε πως ο καταναλωτής μπορεί να την αγοράσει από 1 έως 1,30 ευρώ, υπενθυμίζοντας πως πωλούνται διάφορα είδη ψωμιού, τα συστατικά του οποίου μπορεί να διαφοροποιούν την τιμή προς τα πάνω (ζέας, πολύσπορο κ.τ.λ.).

Σχετικά με την κατανάλωση και πως διαμορφώνεται στα χρόνια της ακρίβειας, ο ίδιος σχολίασε πως το καταναλωτικό κοινό την τελευταία τριετία συνεχίζει να είναι πιο φειδωλό, από τη στιγμή που οι υποχρεώσεις ενός νοικοκυριού αυξάνονται αντί να μειώνονται. «Ναι μεν κάποιες οικογένειες μπορεί να το προμηθεύονται ανά μέρα, ωστόσο η αγορά πλέον αφορά κυρίως μισό κιλό αντί για ολόκληρο που έπαιρνε η πλειοψηφία κατά το παρελθόν» υπογράμμισε, εκτιμώντας πως οι καταναλωτές πλέον δεν το πετάνε και ότι το τρώνε όλο, κάτι που παλιότερα δεν ήταν δεδομένο. Αναφορικά με τους παράγοντες που αύξησαν την τιμή του ψωμιού και συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη για τους φούρνους, ο κ. Μπιρμπίλης στάθηκε στις πρώτες ύλες οι οποίες όχι μόνο αυξήθηκαν κατακόρυφα αλλά δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης. «Αν κάποια ύλη ακριβύνει 20-30 λεπτά, προφανώς δεν περνάμε την αύξηση αμέσως στο τελικό προϊόν, όμως αν δούμε πως παίρνει 2-3 αυξήσεις συνεχόμενες, τότε ένα ποσοστό μετακυλίεται στο αρτοσκεύασμα» εξήγησε. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα το ηλιέλαιο, το ελαιόλαδο, το αλεύρι, τα βούτυρα και τη μαγιά, σχολιάζοντας πως ναι μεν σταθεροποιήθηκαν αλλά δεν παύουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. «Μιλώντας για το αλεύρι που αποτελεί βασικό συστατικό, την τελευταία τριετία έχει πάρει πάνω κάτι λιγότερο από 50%» πληροφόρησε, λέγοντας πως πρώτα οι επαγγελματίες του χώρου προχωρούν σε απορρόφηση και έπειτα προκύπτει η όποια αύξηση, αν η κατάσταση φτάσει στο μη παρέκει.

Σε ερώτηση της “Ε” για το αν τίθεται θέμα νέων αυξήσεων το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας ξεκαθάρισε πως με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει αυτή η σκέψη, εκτός και αν παρατηρηθεί ανηφορική δραστηριότητα στην προμήθεια υλικών ή στα κόστη της ενέργειας.

ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σχετικά με την ελληνική βιοτεχνία ψωμιού ευρύτερα η οποία βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.500 αρτοποιεία να έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια, ο Παναγιώτης Μπιρμπίλης επεσήμανε πως σε επίπεδο Μεσσηνίας έχουν κλείσει την τελευταία διετία κοντά στους 10 φούρνους, 5 στην Καλαμάτα και άλλοι τόσοι σε χωριά του νομού. Ο ίδιος διευκρίνισε πως κάποιες περιπτώσεις αφορούν κλείσιμο λόγω σύνταξης αλλά η πλειοψηφία συνδέεται με την ασφυκτική πίεση του κλάδου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα λουκέτα συνολικά στη χώρα, ο αριθμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι ούτε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν κλείσει τόσα αρτοποιεία, κάτι που υπογραμμίστηκε από την Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων.

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΨΩΜΙΟΥ

Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ρωτήσαμε τον κ. Μπιρμπίλη αν υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με την επαναφορά της Γιορτής Ψωμιού, η οποία γινόταν κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή της Μεσσηνίας, όπως στην Κυπαρισσία, στα Φιλιατρά και στη Μεσσήνη, έχοντας ξεκινήσει το εγχείρημα στην Καλαμάτα. Ο ίδιος, ενημέρωσε πως φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Αριοχώρι, λέγοντας πως στόχος είναι κάθε χρόνο να γίνεται σε άλλος μέρος. «Αλλωστε, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχε γίνει στο Πεταλίδι» πρόσθεσε, γνωστοποιώντας τις προθέσεις της Συντεχνίας να γίνει μελλοντικά μια εκδήλωση υψηλότερου επιπέδου και πάλι στην Καλαμάτα.