Παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας - Οι επόμενες παρεμβάσεις

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας από το Τμήμα Αθλητισμού, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής των χώρων.

Στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Δυτικής Παραλίας (Σφαγείων) και του Ασπροχώματος υλοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Ειδικότερα, περιλάμβανε καθαρισμό των γηπέδων, ρίψη καουτσούκ και «χτένισμα» του συνθετικού τάπητα, τοποθέτηση νέων διχτυών και πιαστράκιων στα τέρματα, καθώς και κλαδέματα δέντρων.

Παράλληλα, δόθηκαν υλικά για περαιτέρω εργασίες από τις ομάδες που χρησιμοποιούν τους χώρους (Αναγέννηση Παραλίας - υπεύθυνη ομάδα γηπέδου Δυτικής Παραλίας: χρώματα για βαφή βοηθητικών τερμάτων, πάγκων και περιμετρικών μαντρών. ΠΑΟΚ Ασπροχώματος: χρώματα για βαφές και πλαστικά καθίσματα για τους πάγκους).

Στο γήπεδο Π. Μπαχράμης ολοκληρώθηκε ένας ακόμη σημαντικός κύκλος εργασιών, μετά τη πρόσφατη συντήρηση του πλαστικού τάπητα. Αντικαταστάθηκαν καμένοι λαμπτήρες στους προβολείς, τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα όπου υπήρχαν φθορές, βάφτηκαν οι κερκίδες και πραγματοποιήθηκαν κλαδέματα. Παράλληλα, έγιναν υδραυλικές παρεμβάσεις σε αποδυτήρια και τουαλέτες και εγκαταστάθηκε νέος ηλιακός θερμοσίφωνας, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της εγκατάστασης.

Επόμενες παρεμβάσεις

Για το επόμενο διάστημα έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις στα γήπεδα της Δυτικής Παραλίας και του Ασπροχώματος, αλλά και εργασίες στα γήπεδα Λεΐκων και Σπερχογείας.