Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας - Στο επίκεντρο η ελιά

Τον νέο κύκλο θεματικών παρουσιάσεων στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων συνεχίζει ο Δήμος Καλαμάτας, αναδεικνύοντας κάθε φορά και μια διαφορετική πτυχή της μεσσηνιακής παραγωγής.

Αυτή την εβδομάδα, στο επίκεντρο της δράσης θα βρεθεί η ελιά, το ελαιόλαδο και οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή, μέσα από μια παρουσίαση αφιερωμένη στον Αγροτικό Ελαιοπαραγωγικό Συνεταιρισμό – Οργάνωση Παραγωγών “Νηλέας”, από τη Χώρα Μεσσηνίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28) και αποτελεί σημείο σταθερής επαφής με την ταυτότητα και τα προϊόντα του τόπου.

Η “Νηλέας” είναι το πρώτο οργανωμένο σχήμα ελαιοπαραγωγών στην Ελλάδα που συστάθηκε με στόχο την ορθολογική και σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς. Σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συλλογικές προσπάθειες στον αγροτικό τομέα, με έργο που επεκτείνεται από τη συγκέντρωση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (συμβατικού, βιολογικού και ΠΟΠ Καλαμάτας), μέχρι τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με την αγροτική και περιβαλλοντική καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας παραγωγών, να μάθουν περισσότερα για τις ποικιλίες ελιάς της Μεσσηνίας (Κορωνέικη και Μαυρολιά), καθώς και για τις γευστικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες του τοπικού ελαιολάδου.

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τον χώρο του Εκθετηρίου τόσο για τη μόνιμη έκθεση των προϊόντων τους, όσο και για τη διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων, συμβάλλοντας ενεργά στην προβολή της τοπικής παραγωγής, τη σύνδεσή της με τον τουρισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης παραγωγών με ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης, ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ της τοπικής παραγωγής και του τουριστικού τομέα. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και παραμένει ανοιχτή σε νέες εγγραφές.

Για πληροφορίες και συμμετοχή στις δράσεις του Εκθετηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας στο 2721360754 ή στο tourism@kalamata.gr.