Καλαμάτα: Τριήμερο δράσεων για την απορρύπανση του λιμανιού

Ενα ολοκληρωμένο τριήμερο δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Καλαμάτας θα υλοποιήσει για 5η φορά η Aegean Rebreath σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων, με την υποστήριξη της Inditex.

Την Παρασκευή 5/12 θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη θαλάσσια ρύπανση και την ανάγκη πρόληψής της. Το Σάββατο 6/12 και την Κυριακή 7/12, από τις 10 π.μ. και μετά, θα υλοποιηθεί υποβρύχιος καθαρισμός του βυθού στο κεντρικό λιμάνι της Καλαμάτας, με την εθελοντική συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και υποστηρικτικής ομάδας ξηράς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές δράσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αποτύπωση και καταγραφή των απορριμμάτων. Στόχος του τριημέρου είναι, μετά από μία σειρά παρεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια, η καθολική απορρύπανση του κεντρικού λιμανιού της Καλαμάτας και η ενίσχυση μιας κουλτούρας πρόληψης και σεβασμού προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

“Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις διευρυμένες δράσεις για την προστασία των θαλασσών μας και να συμβάλλετε, με τη φυσική σας παρουσία και τις απόψεις σας, στη συνδιαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της περιοχής μας” τονίζεται από τους διοργανωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6943 210083.