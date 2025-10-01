Απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Με κεντρικό σύνθημα “ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας” και βασικό αίτημα την απόσυρση του “απαράδεκτου”, όπως τονίστηκε, νομοσχεδίου για 13ωρη εργασία, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σωτήρης Τσώνης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι “διεκδικούμε την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου, τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, εθνική συλλογική σύμβαση, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, σχέδιο για την κοινωνική κατοικία και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας”.

Στη συγκέντρωση μίλησαν, ακόμα, ο πρόεδρος της Ενωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας Γιώργος Δημητρόπουλος, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων της ΔΕΗ Κυριάκος Αναγνωστόπουλος και του ΟΤΕ Παντελής Κρανιδιώτης, η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Τζίνα Θεοδωροπούλου, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία Καρέλια Ηλίας Πολυχρόνης και η φοιτήτρια από το Τμήμα Φιλολογίας Ειρήνη Καραχριστοδούλου.