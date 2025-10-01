Κίνημα Διάσωσης κι Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου: Το κακούργημα δεν θα περάσει

Κι ενώ η χώρα μας που πρωταγωνιστεί σε αυτοκινητόδρομους έφτασε πλέον στον πάτο της Ευρώπης από πλευράς λειτουργίας του σιδηροδρόμου κι ενώ διασύρεται με όσα συμβαίνουν με διασπάθιση δημόσιων κι ευρωπαϊκών πόρων, τις προηγούμενες ημέρες αναδύθηκε ένα ακόμα προκλητικό «καραμπινάτο» σκάνδαλο.

Έγινε γνωστό ότι μεθοδεύεται επίσημα η οριστική εξαφάνιση της ιστορικής μετρικής γραμμής της χώρας και η μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο! Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η δρομολόγηση αυτού του κακουργήματος γίνεται μάλιστα μέσω πόρων του Πράσινου Ταμείου και του υπουργείου Περιβάλλοντος! Κι αυτό αφορά μεγάλο μέρος τού σε προσωρινή υποτίθεται αναστολή ανενεργού σιδηροδρομικού συστήματος της Ελλάδας για το οποίο έχουν διατεθεί πριν λίγα χρόνια μη ευκαταφρόνητοι πόροι για την ανακαίνισή του ή υπάρχουν έτοιμες μελέτες για τη σταδιακή επαναλειτουργία του και για την οποία έχει γίνει τόσο λόγος.

Η φαεινή ιδέα που είχε προβληθεί από κυβερνητικό παράγοντα πριν από μερικά χρόνια για μετατροπή του μετρικού σιδηροδρόμου σε ποδηλατόδρομο προωθήθηκε πλέον στην κυβέρνηση στα «μουλωχτά» από το ΤΕΕ, τον επίσημο σύμβουλο της Πολιτείας που εξασφάλισε πλέον περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ, για να προετοιμαστεί μελετητικά και να δημοπρατηθεί μετά η υλοποίηση του έργου.

Και η μέγιστη υποκρισία είναι ότι η κεντρική ιδέα αυτής της επιλογής «θεμελιώνεται» με τα πιο έωλα ιδεολογήματα τάχα προς όφελος της ήπιας και βιώσιμης εναλλακτικότητας. Δηλαδή με δυο λόγια θέλουν να καταργήσουν οριστικά μια αδιαμφισβήτητα φιλική στο περιβάλλον υποδομή τάχα για να διευκολύνουν τον ποδηλατικό τουρισμό καταστρέφοντας όμως τον διάδρομο του σιδηροδρόμου!

Μήπως πρέπει να επεκταθεί λοιπόν το Real Estate, για να σηκωθεί κανάς ουρανοξύστης κοντά στην Ακρόπολη και καμιά πολυτελής πισίνα δίπλα στον Παρθενώνα, για να αυξήσει τον τουρισμό της Ελλάδας;

Αιδώς Αργείοι!

Δεν αρκεί που ο υπαρκτός πολύπαθος σιδηρόδρομος της Ελλάδας συρρικνώθηκε δραματικά με απενεργοποίηση ή εγκατάλειψή του κατά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας;

Δεν αρκεί που έχει δυσφημιστεί με όσα συνέβησαν στα Τέμπη;

Δεν αρκεί που από το Ταμείο Ανάκαμψης με κυβερνητική επιλογή προβλέφτηκαν ελάχιστοι αναλογικά πόροι για τον σιδηρόδρομο συγκριτικά με άλλες χώρες;

Δεν είναι πειστικό ότι και ο περιφερειακός σιδηρόδρομος της Ελλάδας είναι αναγνωρισμένος κι ενταγμένος στις προβλέψεις του (λεγόμενου αναλυτικού) ευρωπαϊκού δικτύου;

Με ποια λογική θα πέσουν στον βρόντο τα σημαντικά χρηματικά πόσα (και από ευρωπαϊκούς πόρους) που δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση και της ιστορικής μετρικής γραμμής της Πελοποννήσου;

Πώς προσπερνάτε με τόση ευκολία τα αμέτρητα παραδείγματα άλλων χωρών και την τεράστια αξία της γραμμής που έχει αναγνωριστεί από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και την ελβετική πρεσβεία;

Πώς αδιαφορείτε για το ενδιαφέρον που αρχίζει να εκδηλώνεται κι από εταιρίες για την προώθηση σιδηροδρομικού τουρισμού στην Πελοπόννησο;

Φυσικά μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί αυτό το ενορχηστρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί τάχα να προωθήσει την τουριστική ποδηλασία και πλασάρεται ως δήθεν «πράσινη» λογική. Το ζητούμενο είναι η ποδηλασία να υποκαταστήσει κατά το δυνατό τα αυτοκίνητα στις ασφυκτιούσες πόλεις κι όχι να εκδιώκει το κατ’ εξοχήν φιλικό στο περιβάλλον μέσο μαζικής μετακίνησης. Εκεί επιφυλάσσεται πεδίον δόξης λαμπρό κύριοι της κυβέρνησης και του ΤΕΕ κι όχι στη βάρβαρη καταστροφή πολύπλευρα επαναξιοποιήσιμων σιδηροδρομικών διαδρόμων. Αυτό θα συνιστούσε δείγμα ευαισθησίας και περιβαλλοντικού πολιτισμού.

Τελικά ποιος είναι ο σκοπός, να οδηγηθεί όλος ο κόσμος στους χρυσοφόρους ιδιωτικοποιημένους αυτοκινητόδρομους;

Ειδικά το ΤΕΕ γνωρίζει πολύ καλά τις εγκληματικές σπατάλες για άχρηστα ή κακοφτιαγμένα φαραωνικά έργα που συντελέσανε και συντελούν στην κακοδαιμονία και τη χρεωκοπία αυτής της χώρας. Η Ελλάδα δεν έχει όμως την πολυτέλεια και για άλλα πεταμένα λεφτά αν δεν επενδύονται σε μια ορθολογική ανάπτυξη για τον τόπο και την κοινωνία. Αρκετή δυσφήμιση έχει υποστεί στην Ευρώπη κι έχει ενεργοποιηθεί με πολύ δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ήρθε πλέον η ώρα να μιλήσει η κοινωνία των ενεργών πολιτών και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι θεσμικοί εκπρόσωποί της, Δημοτικές Αρχές, κόμματα κλπ.

Να πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση και η Περιφερειακή Αρχή της Πελοποννήσου. Το κακούργημα αυτό κατά της χώρας δεν θα περάσει!