Σιδηροδρομικός Σταθμός Κυπαρισσίας: Αντιδράσεις για την απομάκρυνση της παλιάς ατμομηχανής του ΟΣΕ

Εντονες αντιδράσεις σε πολίτες και θεσμικούς φορείς έχει προκαλέσει η απομάκρυνση της παλιάς ατμομηχανής του ΟΣΕ από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κυπαρισσίας.

Μια μηχανή σημείο αναφοράς για την πόλη που η ιστορία της σε μεγάλο βαθμό είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη και λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Η παλιά μηχανή αποτελούσε έκθεμα και βρισκόταν δίπλα από το κτίριο του σταθμού, ήταν «σύμβολο» για την πόλη, συνδετικός κρίκος του χθες με το σήμερα, κομμάτι της Κυπαρισσίας.

Εκπληξη προκάλεσαν σε πολλούς χθες τα μεγάλα γερανοφόρα οχήματα που έφτασαν στο σημείο, σήκωσαν και πήραν την παλιά μηχανή, για να μεταφερθεί, όπως ειπώθηκε, στο Μουσείο του ΟΣΕ στον Πειραιά και να συντηρηθεί.

Η απορία όλων ήταν γιατί να μη γίνει η συντήρηση στο σημείο που βρισκόταν και να συνεχίσει να αποτελεί έκθεμα εκεί; Τι ενέργειες έχουν γίνει στο πέρασμα των χρόνων ώστε να διεκδικηθεί η συντήρηση και παραμονή της; Γιατί δε διεκδικείτε η δημιουργία ενός πάρκου ΟΣΕ στα πρότυπα άλλων πόλεων; Αλλά και τι άλλο θα πάρουν από την πόλη;

Όπως χαρακτηριστικά μας είπε πολίτης που με περισσή λύπη έβλεπε να απομακρύνεται η ιστορική μηχανή, «το τρένο είχαμε, το κάστρο και το νοσοκομείο, ας τα πάρουν όλα να δούμε τι θα καταλάβουν».

ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Αμεση ήταν η αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας που με αιχμηρή ανακοίνωση σημειώνει: «Περιμένοντας το αεροπλάνο, μας πήραν το Τρένο! Με οργή και αγανάκτηση καταγγέλλουμε την αιφνιδιαστική και χωρίς καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μεταφορά της παλαιού τύπου μηχανής από τον Σταθμό του ΟΣΕ Κυπαρισσίας σε μουσείο στην Αθήνα.

Η μηχανή αυτή για δεκαετίες κοσμούσε την πόλη μας και αποτελούσε ζωντανό σύμβολο της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Η αφαίρεσή της είναι προσβολή προς την Κυπαρισσία και τους πολίτες της.

Ενώ η πόλη μας περιμένει το αεροπλάνο, μας πήραν και το τρένο. Η Κυπαρισσία απογυμνώνεται και μικραίνει με όλους τους τρόπους. Απλά ντροπή.

Απαιτούμε άμεσα διαφάνεια και εξηγήσεις: ποιος αποφάσισε, με ποια κριτήρια και γιατί αγνοήθηκε η τοπική κοινωνία.

Η μηχανή ανήκει στην πόλη μας και στην ιστορική μας μνήμη.

Καλούμε όλους τους πολίτες, τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρουν θέση. Η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή. Η Κυπαρισσία δεν θα αφήσει να λεηλατούν την ιστορία της».

Ο ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης καλεί «τους βουλευτές του νομού μας, να πάρουν θέση και να μην παρακολουθούν, αμέτοχοι, τέτοιες ενέργειες», σημειώνοντας πως με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορήθηκαν την απομάκρυνση της μηχανής.

Αναλυτικά αναφέρει: «Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι γερανοφόρο όχημα του ΟΣΕ φόρτωσε, από τον σταθμό της Κυπαρισσίας την, εδώ και πολλά χρόνια, ευρισκόμενη ατμομηχανή, που αποτελούσε τοπόσημο, για την πόλη και έδρα του Δήμου Τριφυλίας.

Δηλώνουμε, προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο Δήμος μας δεν είχε ουδεμία ενημέρωση, γι' αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Σας υπενθυμίζω δε, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας, το έτος 2019, με έγγραφα και προσωπικές παρεμβάσεις, ζητήσαμε τη μίσθωση του κτιρίου του ΟΣΕ Κυπαρισσίας, προκειμένου να προβούμε σε αναβάθμιση του χώρου. Και έχουμε, επανειλημμένα, πραγματοποιήσει καθαρισμούς του οικοπέδου, που βρίσκεται αυτό, έτσι ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Στο αρχείο του Δήμου άλλωστε, υπάρχει και σχετικός φάκελος, με όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν την αλήθεια, όλων των παραπάνω αναφερομένων. Μάλιστα, είχαμε ζητήσει και τη συντήρηση της εν λόγω ατμομηχανής, που κάλλιστα, αν αυτό συνέβαινε, θα μπορούσε να αποτελέσει μουσειακό υλικό, για την πόλη της Κυπαρισσίας.

Ως δήμαρχος, δε θα σταματήσω ποτέ να διεκδικώ, τα περισσότερα και τα καλύτερα, για τον τόπο μας. Με αφορμή το σημερινό γεγονός και γνωρίζοντας καλά, πως σε άλλες πόλεις οι εν λόγω ατμομηχανές έχουν παραμείνει.

Η αγανάκτηση, όλων μας, κορυφώνεται, καθώς είναι πλέον ολοφάνερη, η συνεχής υποβάθμιση της Τριφυλίας μας. Γι' αυτό, καλούμε τους βουλευτές του νομού μας, να πάρουν θέση και να μην παρακολουθούν, αμέτοχοι, τέτοιες ενέργειες. Τέλος, θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας, θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί, από μέρες, γι' αυτό το γεγονός, το οποίο μας βρίσκει όλους, πολίτες και Δημοτική Αρχή, πολύ οργισμένους».

Κ.Μπ.