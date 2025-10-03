Μεγάλη τοιχογραφία στο κέντρο της Καλαμάτας από το ArtWalk

Έναν ιδιαίτερο τόνο στο κέντρο της Καλαμάτας αναμένεται να δώσει μια νέα καλλιτεχνική παρέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ε”, η ομάδα Mission του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεών της, έχει εστιάσει στη δημιουργία μιας μεγάλης τοιχογραφίας σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Η τοιχογραφία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα είναι έτοιμη μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, με αφορμή την εκδήλωση «Kalamata 2030 – Η αποστολή μας για το 2030», στο Πνευματικό Κέντρο.

Την επιμέλεια της εικαστικής αυτής δημιουργίας πρόκειται να αναλάβει το ArtWalk, το διεθνές φεστιβάλ street art που έχει μεταμορφώσει ευχάριστα την Πάτρα τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στον δημόσιο χώρο.

Με εντυπωσιακές τοιχογραφίες διεθνούς επιπέδου, το ArtWalk έχει καταφέρει να αναδείξει την τέχνη του δρόμου ως μέσο έκφρασης, κοινωνικού σχολιασμού αλλά και αισθητικής αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο βήμα για την Καλαμάτα, μένοντας να φανεί αν η συγκεκριμένη τοιχογραφία θα αποτελέσει την αρχή ώστε να προκύψουν και άλλες δημιουργίες μελλοντικά.