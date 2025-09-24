Η πρόοδος και οι φιλοδοξίες της Καλαμάτας έως το 2030

Στην εκδήλωση με τίτλο «Kalamata2030 – Η αποστολή μας για το 2030» θα αναδειχθεί η δουλειά της ομάδας “Mission” του Δήμου Καλαμάτας, τα προγράμματα που έχουν εξασφαλιστεί αλλά και τα σχέδια της ομάδας για το μέλλον. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένεται ένα θεματικό workshop το οποίο θα απευθύνεται σε δημοσιογράφους και θα παρουσιάσει η Αλεξάνδρα Πολιτάκη (Πρέσβειρα Ευρωπαϊκού Κλιματικού Συμφώνου).

ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2030

Η Καλαμάτα έχει ήδη κατοχυρώσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα –τόσο ερευνητικά όσο και υποστηρικτικά– που αποσκοπούν στην πράσινη και ψηφιακή μεταμόρφωσή της. Μέσω αυτών, η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα στοχεύει σε ένα δίκτυο πόλεων που αναπτύσσουν συμμετοχικά σχέδια ανάπλασης, μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικής μετάβασης. Σχετικά με το έτος ορόσημο-2030, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έχει υπογραμμίσει πως η συγκεκριμένη χρονιά δεν θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας, όντας ουσιαστικά ένα έτος αποτίμησης για το πού βρίσκονται οι πόλεις. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, ο άνθρωπος που αποτελεί ουσιαστικά τον κινητήριο μοχλό της όλης προσπάθειας, έχει σταθεί πολλές φορές στις δράσεις που απλώνονται στην πόλη, μεταξύ αυτών στην βελτίωση της αστικής προσβασιμότητας και στην ανάπλαση του κεντρικού ιστού, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της στις Δημοτικές Επιτροπές και τα Δ.Σ. για προτάσεις σε προγράμματα χρηματοδότησης που υποβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας, εκτιμώντας πως η πλειοψηφία αυτών δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πόλη.

