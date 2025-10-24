Ο παλαιοκομματισμός δεν έχει θέση στον πολιτισμό

Σε δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. της «Φάρις» συζητήθηκε η πορεία του ΔΗΠΕΘΕΚ και έγιναν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, που αφορούν το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των πολιτιστικών φορέων του δήμου. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα, είναι ότι τα πάντα λειτουργούν με κεκτημένη ταχύτητα, αφημένα ουσιαστικά στην τύχη τους. Δεν υπάρχει, δηλαδή, σχέδιο και στόχοι. Απουσιάζει ακόμα και η αυτονόητη, έστω, διαχείριση με ενίσχυση ενός τομέα που, για κάποιους λόγους, παρουσιάζει υστέρηση. Τα πάντα είναι στον αυτόματο πιλότο… πάμε και όπου βγει.

Το δεύτερο που αναδείχθηκε, είναι αυτό που γνωρίζουν όλοι όσοι παρακολουθούν από κοντά τον τρόπο δράσης της δημοτικής αρχής: παλαιοκομματισμός, ακόμα και στον πολιτισμό. Μοίρασμα προσκλήσεων στην ομάδα υποστηρικτών, έμμεσες χρηματοδοτήσεις σε μέσα ενημέρωσης για την εξασφάλιση φιλικής αντιμετώπισης, χρηματοδοτήσεις εκδηλώσεων κάθε μορφής, με στόχο την εκλογική ανταπόδοση. Τα πάντα, εννοείται, νόμιμα και με επίφαση κάποιου λόγου ή αξιώματος. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί πρέπει να μπαίνουν τζάμπα σε μια εκδήλωση, για παράδειγμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι -και πολύ περισσότερο αν μπαίνουν οι ίδιοι ή μοιράζουν σε άλλους τις προσκλήσεις τους. Οι προσκλήσεις είναι, βέβαια, το λιγότερο, αλλά είναι προφανές ότι αυτή η λογική κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα.

Η Καλαμάτα έχει επενδύσει στρατηγικά στον τομέα του πολιτισμού. Το ΔΗΠΕΘΕΚ αποτελεί έναν εμβληματικό θεσμό, που έχει εδώ και χρόνια εγκαταλειφθεί και απαιτείται στήριξη μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης. Ο χορός, η μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων του δήμου θα πρέπει να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους και με το κοινό της πόλης. Χρειάζονται κοινές δράσεις και πλαίσιο, που θα αναβαθμίζουν την προσφορά προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες, αλλά και οι φορολογούμενοι μέσω των χρηματοδοτήσεων που εξασφαλίζονται, χρειάζεται να αξιοποιούνται και να πολλαπλασιάζουν το αποτύπωμά τους. Είναι προφανές ότι το μέγεθος στον τομέα του πολιτισμού που έχει κληρονομηθεί, αποτελεί για κάποιους βάρος, το οποίο αδυνατούν να διαχειριστούν. Οι λόγοι είναι γνωστοί και έχουν να κάνουν με προφανείς αδυναμίες και ελλείμματα. Η επισήμανση των αδυναμιών και των υστερήσεων είναι χρήσιμη, γιατί μπορεί να μην γίνουν άλματα προς τα εμπρός, αλλά ενδεχομένως να επιτευχθεί ένα στοιχειώδες μάζεμα, ώστε να αποφευχθεί η κατακραυγή.

